"ميرا".. "الرواية الجنسية" التي أغضبت الأردنيين

أثارت رواية "ميرا" للكاتب الأردني، قاسم توفيق، جدلًا واسعًا في البلاد، بعد رصد احتوائها على عبارات وصفت بأنها "خادشة للحياء العام".

وفتح مواطنون جام غضبهم على وزارة الثقافة، كونها من مولت وطبعت الكتاب وكتبا أخرى دعمًا للثقافة في المملكة.

والرواية متداولة في الأسواق منذ مدة طويلة، لكن إدراجها ضمن منشورات مكتبة الأسرة وهو مشروع تابع للوزارة، فجر الغضب الشعبي والذي وصل إلى أروقة البرلمان.

وبدأت القصة منذ وقوع "ميرا" في يد أحد الأطفال والذي قام ولي أمره بتصوير نصها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.