"ميرا".. "الرواية الجنسية" التي أغضبت الأردنيين
أثارت رواية "ميرا" للكاتب الأردني، قاسم توفيق، جدلًا واسعًا في البلاد، بعد رصد احتوائها على عبارات وصفت بأنها "خادشة للحياء العام".
وفتح مواطنون جام غضبهم على وزارة الثقافة، كونها من مولت وطبعت الكتاب وكتبا أخرى دعمًا للثقافة في المملكة.
والرواية متداولة في الأسواق منذ مدة طويلة، لكن إدراجها ضمن منشورات مكتبة الأسرة وهو مشروع تابع للوزارة، فجر الغضب الشعبي والذي وصل إلى أروقة البرلمان.
وبدأت القصة منذ وقوع "ميرا" في يد أحد الأطفال والذي قام ولي أمره بتصوير نصها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبهم، اتهم النواب الأردنيون "ميرا" بالتعدي على خصوصية المجتمع، وأنها "تسهم في هدم أخلاق الشباب واليافعين والأطفال، عبر المشاهد الجنسية والكلمات البذيئة، التي يحتويها النص السردي للكاتب".
واعترض النواب في تصريحات مصورة على "تعرض أبناء المجتمع الأردني للأفكار الجنسية التي احتوتها الرواية".
واعتبروا "إقدام كافة المسؤولين على طباعة وتوزيع هذه الرواية، خطأ كبيراً يستوجب المحاسبة".
واستجابة للغضب الشعبي، أعلنت وزارة الثقافة سحب الرواية من مشروع مكتبة الأسرة التي افتتحت العام 2017 ويحوي مراكز في جميع المحافظات.
وتدور أحداث الرواية في مكانين مختلفين هما العاصمة الأردنية عمان ومدينة "توفي ساد" اليوغسلافية، حيث تسهم تنشئة "ميرا" الطفلة في انجرارها إلى إدمان الجنس والعلاقات مع الرجال.
وكذلك توصيف المشاهد الجنسية خلال سرده، حيث كتب في إحدى الفقرات: "حضرت ميرا من اللاعلم، ومن المجهول، عارية، وأخذت تتلوى تتغنج وتلمس بيدها أعضاء الرجال المثارة".
وتبدو "ميرا" الشخصية الممتلئة بالضجر من الحياة، الملاحقة لجنونها ورغباتها دون الاكتراث للصوت الغائر من عقلها، أو من المجتمع والقيم، حول ما تفعل.
ويلعب قاسم توفيق من خلال هذا التطرف لدى شخصيته، على الصراع الاجتماعي والأخلاقي لدى الفرد في المجتمع العربي، خاصة عندما ينكشف المرء على ثقافات مختلفة، تسهم في تغيير صفاته وسلوكه
ويمتلك قاسم توفيق لغة شديدة التوصيف، مهتمة بالتفاصيل الصغيرة، حيث تنشأ المشاهد اللفظية، بواقعية واضحة، بالإضافة إلى إسقاطات فنية والفكرية خلال روايته.
تداخلات
وتذهب رؤية الرواية نحو تحليل بنيان الحب، والميول والشهوة، وكذلك إيضاح تأثير الغرائز على الإنسان، من خلال أحداث دارت في تسعينيات القرن الماضي.
ويعرج الكاتب من خلال نصه، على تداخلات الحرب والحب، وأثر ذلك في تشكيل هوية الإنسان، والطريقة التي يكمل بها حياته.
أكمل تعليمه الجامعي في الجامعة الأردنية حيث تخرج فيها 1978 بدرجة بكالوريوس في الأدب، وامتهن القطاع المصرفي منذ تخرُّجه من الجامعة الأردنية في عددٍ من الدول العربيّة والعالم، إلى أن تقاعد ليتفرَّغ لمشروعِه الأدبي في الرِّواية 2013.
شرع مؤلف "ميرا" في الكتابة 1974 بنشر مجموعة من القصص القصيرة في الصحف والمجلات الأردنية والعربية.
وأصدر أوّل مجموعة قصصيّة خلال دراسته في الجامعة الأردنية، بعنوان “آن لنا أن نفرح” 1977، برز اسمه في عالم الأدب محليّاً وعربيّاً مع إصدار روايته الأولى “ماري روز تعبُر مدينة الشمس” 1985 التي لقيَت اهتماما كبيرا، بمادتها المجددة ولغتها المحفزة للتفكير والتأمل، وأعيدت طباعتها 2007 في فلسطين، وصدرت طبعتها الثالثة في عمّان 2010.
وأصدر اثنتي عشرة رواية، وخمس مجموعات قصصيّة، ومن رواياته “أرض أكثر جمالاً”، بيروت، 1987، و”عمّان ورد أخير”، بيروت، 1992، و”ورقة التوت”، القاهرة، 2000، و”البوكس”، عمّان، 2012، و”رائحة اللوز المر”، عمّان، 2014، “صخب”، بيروت، 2015 و”فرودمال”، عمّان، 2016، “نزف الطائر الصغير”، بيروت
رؤية أدبية
وتتضح منهجية قاسم توفيق في مجمل أعماله، عبر تمكنه من اختراق الواقع العربي من خلال إسقاطات الأماكن على الإنسان، من خلال البحث في تفاصيل العلاقة ما بين الإنسان والمكان، حيث يتجسد الشارع في الإنسان، كأنه جزء منه، وتتجسد الملامح المتعبة للفرد، جراء كدح الحياة، كأنها ملامح المدينة ذاتها.
وينقد الكاتب معايير المدينة في الحكم على الواقع، وتعايش المرء مع الواقع الذي تمليه الأحداث على الإنسان بشكل يومي، فتكون الفواجع مجرد أخبار يحزن الإنسان معها قليلاً، من خلال متابعة وتمرير الإصبع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيمر الحزن كأنه ومضة، ويتراجع في الذاكرة، كأنه لم يحدث.
ويرى أن الواقع يمرر أسلوبه في ظل اعتيادية مشاعر الإنسان على القبول والتلقي، دون التفكير والبحث والتأمل، والرغبة في التغيير في هيكل الواقع الصلب.
ويكتب الأديب الأردني في رواية "جسر عبدون"، "كلّ ما في الأمر أنّ الجلسات التي كانت تجمعهم ليست عبثا ولا ترفا، وإن كانت طقوسها تحكي أنها كذلك، فقد كانت في حقيقتها مساحة الحرية الضيقة التي يترقبّونها كلّ أسبوع للراحة والتنفيس عن قهرهم من فوضى العيش الذي صار علامة بارزة في عمّان، المدينة التي لم تعد تبيت ليلة دون أن تحمل في داخلها أخبارًا وأحداثًا مؤلمة".
ويراقب قاسم توفيق في أعماله، الخوف والقلق والحسرة، تلك المشاعر الناجمة عن الابتعاد عن النشأة، والاغتراب عن المنزل الأول.
لذلك نجد في أعماله الشخصيات تعيش التناقضات ما بين البحث عن الحياة الآمنة الكريمة، وما بين الحنين للمكان الأول، والسقوط في الفجوة العميقة ما بين الفرد والحياة، لمجرد اقتصار حياته على الغربة عن المدينة التي يحب.