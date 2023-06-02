نزار صابور: آفاق الفنان التشكيلي في سوريا محدودة جدا

يؤكد الفنان التشكيلي السوري الدكتور نزار صابور أنه "لم يندم يوما على قرار عودته إلى سوريا، بعد تخرجه من روسيا"، لافتا إلى أن هدفه الأكبر كان قد نقل تجربته إلى طلابه.

وفي لقاء مع إذاعة "المدينة أف أم"، يعبّر الفنان السوري عن أسفه لغياب الإستراتيجية التعليمية الصحيحة في بلاده، مبينا أن هذا من أكبر أسباب غياب الفنانين المبدعين عن المشهد.