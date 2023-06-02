نزار صابور: آفاق الفنان التشكيلي في سوريا محدودة جدا
يؤكد الفنان التشكيلي السوري الدكتور نزار صابور أنه "لم يندم يوما على قرار عودته إلى سوريا، بعد تخرجه من روسيا"، لافتا إلى أن هدفه الأكبر كان قد نقل تجربته إلى طلابه.
وفي لقاء مع إذاعة "المدينة أف أم"، يعبّر الفنان السوري عن أسفه لغياب الإستراتيجية التعليمية الصحيحة في بلاده، مبينا أن هذا من أكبر أسباب غياب الفنانين المبدعين عن المشهد.
ويقول إن الفن التشكيلي مهمل في سوريا، لافتا إلى أن أثرياء سوريا لا يكترثون للثقافة، متمنيا لو قام الأثرياء بدعم الفنانين من خلال الاستثمار بهم وتمويلهم، على غرار ما يفعله أثرياء لبنان.
ويصف نزار صابور حال الفن التشكيلي في سوريا، موضحا أنها "لا توجد إرادة حقيقية لتحسين واقعه"، معلقا بالقول إن الفن التشكيلي لا يتجاوز عمره مئة عام في سوريا، وهو عمر حديث، بالنسبة لتاريخ البشرية مع الفن.
ويرى أن آفاق الفنان التشكيلي في سوريا محدودة جدا، خاصة مع الأزمة في البلاد، لافتا إلى أنه شعور الدهشة يتملكه حين يرى فنانين مازالوا قادرين على شراء أدوات الرسم، ويصرّون على ذلك، رغم أسعارها التي ارتفعت "بشكل خرافي"، وفق تعبيره، وبين من لا يزال يكافح، في وقت هاجر قسم كبير منهم بسبب الأوضاع.
ويروي قصته مع لوحة "نهر الدم" في عام 2010، مؤكدا أن هناك "حدسًا" ما، إذا صحّ وصفه بذلك – وفق تعليقه – دفعه لرسم اللوحة، حيث كان يشعر أن هناك شيئا غير طبيعي سيحدث، لكن لم يعرف ماهيته.
وأشار إلى أنه عندما وقعت أحداث 2011، شعر بصدمة حقيقية، لكن فكرة "النعوات" أنقذته، حيث لفت نظره ازدحام جدران محافظة اللاذقية بها بعد الأزمة، ما دفعه إلى استغلالها فنيا، واستثمارها كلوحات فنية.
ويعبّر نزار صابور عن انزعاجه من الصورة، التي فرضتها كلاسيكيات عالمية ومحلية، بشأن مظهر الفنان، الذي يشبه المجانين، كلحية طويلة أو تعاطيه الممنوعات أو امتلاكه تصرفات غريبة، نافيا ذلك، ومشددا على أنه "عار عن الصحة".
ويؤكد أنه حارب هذه الصورة في أذهان الناس من خلال شخصه، حيث كان يريد إيصال رسالة لهم أن "الفنانين مجرد أشخاص طبيعيون كأي إنسان آخر".
ويضيف الفنان السوري أن حرية الفنان تكمن مع عالمه الإبداعي، أما مع مجتمعه فهو يحافظ على هويته فيه، معلقا: "أنا إنسان حر في مرسمي أفتح النوافذ للفضاء، لكن في مجتمعي أنا ملتزم".