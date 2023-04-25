سلمى الخضراء الجيوسي.. مسيرة زاخرة بالعطاء الأدبي

أسهمت الأديبة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي التي ولدت عام 1926، ورحلت عن عالمنا يوم الخميس، بإنجازات في الشعر والبحث والترجمة، كللت بها مسيرتها الأدبية.

ولدت سلمى الخضراء الجيوسي لأب فلسطيني وأم لبنانية، وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة لندن، وتركت إرثًا خلفها في العديد من المؤلفات في الشعر والترجمة

ومن مؤلفات الأديبة الفلسطينية، الشعر العربي الحديث، وأدب الجزيرة العربية، والأدب الفلسطيني الحديث، والمسرح العربي الحديث، والحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، والقصة العربية الحديثة، وغيرها.

وترجمت في مجال الشعر إلى اللغة الإنجليزية، عددًا من دواوين الشعر لأبي القاسم الشابي، وفدوى طوقان، ومحمد الماغوط، ونزار قباني، وغيرهم.

كما أسهمت في ترجمة العديد من الكتب الإنجليزية إلى العربية في مطلع الستينيات، منها كتاب لويز بوغان (إنجازات الشعر الأمريكي في نصف قرن) وكتاب رالف بارتون باري (إنسانية الإنسان) وكتاب أرشبيلد ماكليش (الشعر والتجربة) وغيرها.

نالت الجيوسي العديد من الجوائز كان آخرها "جائزة محمود درويش" للعام 2023، وذلك عن "فئة المبدع الفلسطيني"، وشخصية العام الثقافية للدورة الـ14 من جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2014، وجائزة سلطان العويس الثقافية لعام 2007 للإنجاز الثقافي والعلمي.