كتاب يسرد شهادات حول محاولة سميح مسعود "البحث عن الجذور"

وكذلك شهادة المؤرخ والباحث الحيفاوي د. جوني منصور التي قدمها في حفل إشهار الجزء الثاني من الكتاب، وجاء فيها:

"فسميح مسعود لا يبحثُ عن المكانِ بكوْنِهِ مكاناً مادّيّاً، إنّما يبحثُ عن المكانِ الافتراضيِّ والمُتخيّلِ، الذي يَحملُ في جنباتِهِ ذكرياتٍ لناسٍ يَخصّونَهُ في هذهِ الحالةِ، أقصدُ حالةَ البُعدِ عن المكانِ، وعدمِ رؤيتِهِ ومُعايشتِهِ، هذا المكان الذي فقدَهُ الفلسطينيُّ عام 1948 ولم يَعُدْ إليهِ، «المكانُ» الذي يعودُ إليهِ سميح مسعود هو مِن خلالِ الإنسانِ الذي يَرتبطُ بالمكانِ".

ومن الجدير ذكره أن سميح مسعود شاعر وكاتب وُلد في حيفا عام 1938، ودرس في جامعتَي «سراييفو» و«بلغراد» في يوغوسلافيا، وحصل في عام 1967 على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة بلغراد، وقد عمل مستشارًا اقتصاديًّا في ثلاث مؤسسات إقليميّة عربيّة تتّخذ من الكويت مقرًّا لها، وانتُخب في عام 1990 رئيسًا للاتحاد العام للاقتصاديّين الفلسطينيّين- فرع الكويت، وهو عضو رابطة الكتّاب الأردنيّين، والاتحاد العام للكتّاب والأدباء العرب، وصدر له سبعة وأربعون كتابًا منها سبعة وعشرون في مجال الشعر والأدب.