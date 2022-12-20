"الذين لا يملكون سوى نظراتهم .. ما لا يشبه رمية النرد".. إجابة الأسئلة بالأسئلة

تشهد قصائد الشاعر العراقي أيوب سعد، في مجموعته الشعرية "الذين لا يملكون سوى نظراتهم .. ما لا يشبه رمية النرد" مخاوف لا تتوقف للإنسان من الموت ومن الوحدة، والغربة والتشريد.

وتشير القصائد إلى أن الإنسان المتأمل هو التمثال الذي يقوم الشاعر بنحته خلال نصه، ويسعى بكل وسعه لتحميله بالمعنى والجمال، الركيزتين اللتين تقوم عليهما الإنسانية.

وحين تختلط هذه الجبلة بالشاعرية فإن الإنسان، الذي يصبو إليه سعد في هذه الحالة لا يفنى، ويضع الشاعر المزيد من التأملات حول الحياة والحرب والسلم والحب، في مجموعته الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2022.

يبحث سعد عن الخفة، بلا جسد ثقيل يرهق حامليه عند الموت، ويطيل عليهم المسافة إلى المقبرة، ولطالما كان الضجيج في قصيدته ثوباً لا يكفي ليمنع الإحساس بالوحدة، فكل الأبواب تطرق في نصه إلا أن الوحدة الطاغية، تصيبه بالصمم، وسط هذا الضجيج الذي تفرضه الحياة على الحواس الإنسانية يحاول الشاعر أن يجد تفسيراً للصمت، أو يقوله بطريقة تعطيه كامل معناه، كما وأنه وهو يقول نعم للحياة العرجاء، يسعى إلى إعادة تأهيلها، لتكون الحياة التي يريد.