"الذين لا يملكون سوى نظراتهم .. ما لا يشبه رمية النرد".. إجابة الأسئلة بالأسئلة
تشهد قصائد الشاعر العراقي أيوب سعد، في مجموعته الشعرية "الذين لا يملكون سوى نظراتهم .. ما لا يشبه رمية النرد" مخاوف لا تتوقف للإنسان من الموت ومن الوحدة، والغربة والتشريد.
وتشير القصائد إلى أن الإنسان المتأمل هو التمثال الذي يقوم الشاعر بنحته خلال نصه، ويسعى بكل وسعه لتحميله بالمعنى والجمال، الركيزتين اللتين تقوم عليهما الإنسانية.
وحين تختلط هذه الجبلة بالشاعرية فإن الإنسان، الذي يصبو إليه سعد في هذه الحالة لا يفنى، ويضع الشاعر المزيد من التأملات حول الحياة والحرب والسلم والحب، في مجموعته الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2022.
يبحث سعد عن الخفة، بلا جسد ثقيل يرهق حامليه عند الموت، ويطيل عليهم المسافة إلى المقبرة، ولطالما كان الضجيج في قصيدته ثوباً لا يكفي ليمنع الإحساس بالوحدة، فكل الأبواب تطرق في نصه إلا أن الوحدة الطاغية، تصيبه بالصمم، وسط هذا الضجيج الذي تفرضه الحياة على الحواس الإنسانية يحاول الشاعر أن يجد تفسيراً للصمت، أو يقوله بطريقة تعطيه كامل معناه، كما وأنه وهو يقول نعم للحياة العرجاء، يسعى إلى إعادة تأهيلها، لتكون الحياة التي يريد.
أسئلة وهزل
وتبدو الأسئلة في نص أيوب سعد، كأنما تنمو مثل عشب، لتمنح العقل لحظة التفكر والاستنشاق للروائح والاستماع للأصوات، كأنها تخلق لأول مرة.
فيما يبدو الضحك خطى مكررة، في نص سعد أيوب، يمضي من خلالها الإنسان كل مرة، ليلقى نفس النكتة، ويقابلها بنفس الضحكات والملامح، وكأن الحياة هزل مستمر، هزل يبعث على الملل: "ماذا بوسعي أن أفعل في كل مرة إزاء النكتة نفسها؟"
دمٌ لا يجف في الذاكرة
إن الموت الطبيعي، كالموت بالعضال، أو بسكتة للقلب، أو بأي ألم، لكن دون قطرة دم واحدة، يشكل أمنية في قصيدته، فالشارع العراقي يحمل بقعاً من الدم بعدد لا يحصى، والتي لو جفّت على سطح الطريق، لأنها لا تجف في الذاكرة، ففي كل ممر عراقي هنالك ذاكرة للدم والأشلاء، جراء الانفجارات المتكررة التي لطالما أرهقت حياة العراقيين، وهنا يطلب الشاعر الميتة البطيئة، تمامًا مثل تفاحة تذبل مع الزمن.
إلا أن العبور في نص أيوب سعد، لا يحمل صفته الطبيعية، ويعود ليحمل صبغة الأنبياء، حيث يبدو الشعر في جوقة أيوب سعد باحثاً عن الشق الذي يفرز ماء البحر إلى ضفتين، فيتمكن الإنسان من المرور دون متاعبه ومخاوفه الدائمة من المصير، وفي شعر سعد هنالك أنبياء آخرون، يبحثون عن المصير.
تفاني وتطويع
وتنساق شاعرية النص عند أيوب، لمنطقة التفاني والتحول المادي، حيث يرى أيوب في الحب القدرة على تطويع الطين الآدمي، ليكون الجزيئات الصغيرة التي تحمل الجمال، وأثره، في طريق طويل هو التسامي: "وأنا هذا الطريق الطويل/ الذي يلم آثار جمالك ولا ينتهي أبدا".
ولا تتوقف المشاعر في قصيدة سعد عن التطرف والصوت البطولي في الحب، فهو يقدم نموذجاً للإنسان الذي يتحول فهرس حياته لمعنى الخوف على إحساس الآخر من لسعة الشاي.
مشكاة تضيء كل الغرف
وإن اللغة عند سعد أيوب، تعمل مثل مشكاة، يتوزع ضوؤها في الغرف كلها، فلا إصابات في الجسد يمكن لمحها، أو ندب في تشكيل اللغة تعيق استمرارها.
فالسلاسة التي تنساق من خلالها النصوص، تجعل من الصورة الشعرية هي الأكثر بروزًا وفهماً، في نصه، حيث تمضي لغته مثل نهر يحمل الصور، ولا يترك مجالاً للقش المتمثل بالحشو، بأن يمضي مع النص، ولا أصوات نشاز في مجموعته، فكل الأصوات التي نادى بها، وعليها، أيوب سعد في مجموعته، كانت تتضامن مع الشعر، ولا تعرقل سير القصيدة، خلال سيل من الكلمات والصور والمعنى، امتدت عبر 96 صفحة من القطع المتوسط.
كما سارت القصائد بإيقاع يصلح لصناعة طريق دون أخطاء أو مطبّات، فلا اعوجاجات في قصيدته، تعيق المتعة واللذة، لكن توقفات من أجل الدهشة والتساؤل حول المزيد من التأويل والمعنى.
الدموع والبكاء
وبدت شاعريته متمركزة، للتأمل والبحث عن القطع الصغيرة داخل نصه، حيث يفرّق الشاعر ما بين الدموع والبكاء، حيث يذرف الإنسان دمعه مع الألم والمذاق الحارق والغصّة، فتجرحه الدموع، ويتملكه الضجر، نتيجة إهمال العشيقة وتمنعها.
أما البكاء فيكون مع العاطفة والمشاعر، حيث يتحقق للإنسان صوت مشبع من الشعور، ويكون البكاء من أدوات التّخفّف من الحمل العاطفي الثقيل، أو اغتسالاً من عبء الحياة، الذي يحققه الحب.
فما بين اليباس والخضار، يراوح الإنسان في مشاعره، معبراً عن هويته الخاصة، في التعاطي مع ذلك، وهذا التجاذب والشحن، يشبه عملية البناء الضوئي للشجرة، التي تنتهي أخيراً، بإخراج الماء، هذا الماء هو الدموع تارة، والبكاء تارة أخرى.
يكتب الشاعر، في نص "يابساً أحبك، وأخضرَ أيضاً":
"كل الذين أحبهم،
أنت يا كل الذين أحبهم،
قد ضيّعوني
حبة رمل في غبار المدن التي لا تصلها يدك
لتتعرف على بكائي،
أنت يا كل دموعي،
لكنك أبداً لست بكائي".
لذة اللهاث
وتحضر اللذة في قصيدة أيوب سعد، بشكل يشبه اللهاث على الطريق، فالجري المستمر في الحب، خلف العشيقة، هو اللذة التي يتمنى لو أنها لا تنقطع، ويستدرج الشاعر معنى التحقق، والوصول للعتبة المرجوة، عبر نصه، ويوصّفه بشكل الرتابة والضجر، فلا يعود الحزن حقيقياً كما كان في البدء، حزن المسافة والطريق والمطاردة، الذي يغرق فيه الإنسان كما جنين في بطن أمه.
فلا يرغب الشاعر بالوصول، بل في المواصلة، إنها فكرة تشبه محاولة التقاط أفق الأبد، أو النيل من خط لا يرى، وبهذا يكون قد اتخذ نهج الشاعر الفلسطيني محمود درويش في السير إلى الحب، حين يقول:" أُحب الرحيل إلى أي ريحٍ ولكنني لا أُحب الوصول".
وتلك المطاردة الدائمة، لتتحقق اللذة، يتحقق جوهرها عند سعد، بلعبة الأسئلة، التي تأتي إجابتها على شكل سؤال أبدي، وقبلات كثيرة ترغب في تشكيل إطار للقبلة من الآخر.
يكتب أيوب سعد في نص "فكرة الجري وراءك":
"اللذة أن أجري وراءك طول حياتي،
ولا أنالك.
فرضاً، لو أنني حصلت عليك،
ماذا بعد؟!
سأكون فارغاً،
خالياً من الإضافة،
خائناً أمام حزني،
إن انتصر حُبّك،
سأخسر فكرة الجري وراءك إلى الأبد.
أجيبك عن السؤال بسؤال أيضاً،
وعن القبلة بعشرِ أمثالها".