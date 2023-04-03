الناقد الأردني ناجح حسن يصدر كتابه الجديد "السينما العربية.. أطياف وأحلام"

أصدر الناقد السينمائي والصحافي الأردني ناجح حسن، كتابه الجديد "السينما العربية.. أطياف وأحلام"، الذي يتناول واقع السينما العربية الجديدة.

ويتناول حسن في استهلالة الكتاب، التحولات السينمائية العربية، وتسارع الحراك على صعيد الكم الإنتاجي أو الاستثمار في مجالات التوزيع.

كما تطرق إلى موضوع تشييد صالات العرض في السنوات الخمس الأخيرة، علاوة على الحضور المتنامي والبارز، وتحقيق عدد من الجوائز في المهرجانات العالمية للسينما، مستعرضا عددا من العوامل التي أسهمت بذلك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".