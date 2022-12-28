روائيات سعوديات حققن انتشارًا واسعًا بمؤلفات غير تقليدية

الروائية السعودية رجاء عالم من مواليد 1956، وقد غلب على كتاباتها اللغة الصوفية، التي تجري نحو العشق للمكان والصوت والحركة في مدينة مكة المكرمة، فوصفتها بطريقة الأسطورة، وجردتها من واقعيتها لتتحول إلى لوحة فنية، فكانت مكة هي الموضوع الأبرز في روايات رجاء عالم، التي نقلتها من الجغرافيا السعودية إلى مساحة الأدب المفتوحة على الخيال والتأمل.

وانطلقت رجاء عالم نحو التفاصيل في تصوير مكة، ونقل الهامش المخفي فيها، أمام الضوء، ليكون محوراً، يمكن معرفة مكة من خلاله، عبر التعبيرات الرمزية العميقة.

وتضع الروائية السعودية أداة الزمن خلال سردها، كمعيار تكتشف من خلاله التشابكات ما بين المكان الإنسان، الذي تطمح إلى الكشف عن هويته، وتجسيد بنيانه الثقافي والمعرفي، عبر الحدث والصوت والحركة خلال عملها، وهو ما قدمته بلغة دافئة، متأملة في روايتها "طوق الحمامة" التي حازت على جائزة البوكر العربية في عام 2011.

لرجاء عالم روايات عديدة خلال مسيرتها، مثل (ستر، موقد الطير، خاتم، نهر الحيوان، الموت الأخير للمثل، وطريق الحرير). ولها نص مسرحي بعنوان "ثقوب في الظهر".

تقول رجاء عالم في رواية "ستر": "لا توجد حياة كاملة كما لا توجد لوحة كاملة، الكمال هو نقطة الختام، لحظة سقوط الفنان عن لوحته كورقة شجر لتصير اللوحة رقعة قماش ويصير الفنان طاقة في تيهٍ بلا مرفأ، الختام هو انفصال ليد الخالق عن الطينة: الموت".