روائيات سعوديات حققن انتشارًا واسعًا بمؤلفات غير تقليدية
هنالك العديد من الروائيات السعوديات اللائي نجحن في الوصول للمجتمع، والعالم أيضاً، من خلال مؤلفات خرجت عن السياق التقليدي، وقدمت أدبا غير معتاد، ومن أبرز تلك الروائيات:
الروائية السعودية رجاء عالم من مواليد 1956، وقد غلب على كتاباتها اللغة الصوفية، التي تجري نحو العشق للمكان والصوت والحركة في مدينة مكة المكرمة، فوصفتها بطريقة الأسطورة، وجردتها من واقعيتها لتتحول إلى لوحة فنية، فكانت مكة هي الموضوع الأبرز في روايات رجاء عالم، التي نقلتها من الجغرافيا السعودية إلى مساحة الأدب المفتوحة على الخيال والتأمل.
وانطلقت رجاء عالم نحو التفاصيل في تصوير مكة، ونقل الهامش المخفي فيها، أمام الضوء، ليكون محوراً، يمكن معرفة مكة من خلاله، عبر التعبيرات الرمزية العميقة.
وتضع الروائية السعودية أداة الزمن خلال سردها، كمعيار تكتشف من خلاله التشابكات ما بين المكان الإنسان، الذي تطمح إلى الكشف عن هويته، وتجسيد بنيانه الثقافي والمعرفي، عبر الحدث والصوت والحركة خلال عملها، وهو ما قدمته بلغة دافئة، متأملة في روايتها "طوق الحمامة" التي حازت على جائزة البوكر العربية في عام 2011.
لرجاء عالم روايات عديدة خلال مسيرتها، مثل (ستر، موقد الطير، خاتم، نهر الحيوان، الموت الأخير للمثل، وطريق الحرير). ولها نص مسرحي بعنوان "ثقوب في الظهر".
تقول رجاء عالم في رواية "ستر": "لا توجد حياة كاملة كما لا توجد لوحة كاملة، الكمال هو نقطة الختام، لحظة سقوط الفنان عن لوحته كورقة شجر لتصير اللوحة رقعة قماش ويصير الفنان طاقة في تيهٍ بلا مرفأ، الختام هو انفصال ليد الخالق عن الطينة: الموت".
أما زينب حفني، وهي كاتبة سعودية من مواليد 1961، فتعتبر من أوليات الكاتبات السعوديات اللائي كتبن عن المسكوت عنه داخل المجتمع، فجاءت كتاباتها جريئة مثل غصن شجرة، وتجردت من قيود المجتمع عبر الكتابة، لأنها تؤمن بأن الكلمة سر من أسرار التغيير في الفكر والسلوك وأسلوبية الحياة.
بدأت رحلتها مع الكتابة عبر مقالاتها الاجتماعية الحرة التي كتبتها في العديد من المنابر السعودية والعربية، فكان لها مقال أسبوعي في صحيفة الشرق الأوسط الدولية، وكتبت كذلك في قسم وجهات النظر في صحيفة الاتحاد الإماراتية، ونالت بفضل منتوجها الأدبي مكانة لامعة بين الروائيات والصحفيات العربيات، واهتم العديد من النقاد بالكتابة عن مؤلفاتها.
وتأخذنا زينب حفني عبر سردها الذي يحقق الدهشة والتشويق، إلى عوالم مختلفة، تفحص ذاكرة الإنسان، وتعيد ترتيب الذكريات، صانعة ذلك التوتر الذي يوطد علاقة الإنسان بالأدب.
مما كتبت "نحن مجتمع ينضح بالتناقض. يقتدي أفراده بمسلك الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، مناخ معبأ بالرياء والنفاق".
وللروائية صوت جهوري داخل نصها، يتسم بالجرأة في تناول العلاقة بين الرجل والمرأة، وكذلك تغوص في التحليل النفسي للإنسان، عبر تناول الأمراض النفسية، ومناقشة البيئة المحيطة بالمريض النفسي، وكذلك الداخلية له، عبر الوصف والتشكيل تطوير الشخصية.
من أبرز مؤلفاتها: (الرقص على الدفوف، عقل سيئ السمعة، ملامح عام، سيقان ملتوية، رسالة إلى رجل، وهناك أشياء تغيب) ولها المجموعة القصصية "نساء عند خط الاستواء" التي أثارت الجدل، وتعمقت في خفايا المجتمعات العربية، ونقدت السائد والموروث بشكل واضح.
ومن ضمن قائمة الروائيات السعوديات الشهيرات، رجاء الصانع، مواليد 1981، التي بدأت الكتابة مبكراً، ونالت شهرة عالمية، بعد روايتها "بنات الرياض" الصادرة عام 2005، والتي تناولت من خلالها مجموعة من السيدات السعوديات، يتحدثن عن الحب والمشاعر، والخيانة والخذلان والهيمنة الذكورية في كل المجالات، ولكل منها تجربة مختلفة مع العاطفة والحزن، لكنهن أبدين التحدي للمجتمع، بالرغم من كل القيود التي يعشنها داخله، وهو عمل كان غير معتاد وقتذاك في الأدب السعودي.
وما أثار ردود فعل متباينة حول العمل، هو النبرة التي سادت العمل السردي، من حيث الدعوة للتمرد على الموروث الثقافي في المجتمعات العربية، وقد نالت الرواية اهتمامًا من المؤسسات الصحفية العالمية، وتم ترجمتها إلى أربعين لغة عالمية، وحصدت ملايين المبيعات.
إلا أن الانتقادات حول الرواية وصلت بالبعض حد اتهامها بالخطيئة الأدبية، فيما قال عنها الروائي السعودي غازي القصيبي، بأنها مغامرة روائية تستحق القراءة.
ونظراً للاهتمام النوعي الذي نالته الروائية الصانع، فقد صنفت ضمن 37 شخصية عالمية، دون سن الأربعين، أحدثت الأثر في مجتمعاتها. وقد تم ترشيح روايتها لجائزة دبلن الأدبية العالمية في العام 2009.
ويعتمد سرد الصانع على العفوية والسلاسة والتقريرية؛ ما جعلها مثار انتقاد النقاد، فيما وجد البعض بأن هذه العفوية هي سر قبول الروائية لدى الجمهور.
تكتب الصانع "إنهم لا يؤمنون بالحب! لا يؤمنون سوى بموروثاتهم وتقاليدهم عبر السنين، فكيف السبيل إلى إقناعهم".
حققت الروائية أثير عبدالله النشمي، وهي من مواليد 1984، وقد حققت منشوراتها تواجداً كبيراً بين الشباب العربي، حيث اعتمدت خلال سردها العلاقات العاطفية، والبيئة الاجتماعية التي تنشأ داخلها هذه العلاقات.
واتخذت النشمي طريق العلاقات الشائكة من أجل صناعة حبكتها الروائية، مُلمحة إلى تضحيات الأنثى وتسامحها مع الرجل في خياناته المتعددة، ومبينة من جانب آخر، ميل الرجل للعلاقات المتعددة. وقد اشتهرت للنشمي روايتا "أحببتك أكثر مما ينبغي" و"فلتغفري".
ومما كتبت "غارقة أنتِ في خيبتكِ، وغارق أنا في معصيتي، لكنني أحبكِ يا جمانة، فاغفري! ".
وإن اللغة عند النشمي، تبدو تجميعاً من رسائل البريد الإلكتروني، أو صندوق المراسلات والمحادثات بين العشاق، فلم تمتلك اللغة طريقة السرد التي تتطلبها الرواية، ولم تتمكن الروائية من أن تصيب رمية الحبكة الروائية المطلوبة خلال السرد في أعمالها.
تعد أميمة الخميس من أشهر الروائيات السعوديات من جيل الوسط، حيث ولدت عام 1966.
درست الخميس البكالوريوس في الأدب العربي، وكانت الروائية السعودية الوحيدة التي نالت جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2017، عن رواية "مسرى الغرانيق في مدن العقيق"، التي عالجت من خلالها أسئلة وجودية عبر الترحال والاحتكاك بالثقافات المختلفة، والبقع الجغرافية المتعددة، وقد جعلت خلال سردها رسائل متباينة، يمكن اعتبارها القالب الفني الذي يدور حوله الجدل، وتختلف معه القناعات.
ووصلت روايتها "الوارفة" للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربي عام 2010.
مما كتبت أميمة الخميس "لا تجعل بينك وبين الحقيقة سدًّا، فإن جاءت على شكل يقين، فوضّئه بماء السؤال، وإن جاءت على شكل جبل، فاصعده بحثاً عمّا خلفه، وإن جاءت على شكل بشر، فنحّه عن دربك. لا تسلم رأسك لكائن يسوسك ويدعي أنه يمتلك اليقين كاملاً، فإنك بهذا تكون كالبعير الذي أسلم عقاله إلى سارقه".