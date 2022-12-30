كيف يعمل التشويق داخل السرد؟

من المثير للاستغراب، قدرة الرواية أو القصة على نقل الأثر الجاذب إلى ذات القارئ، وهو أمر من الشاق تحقيقه من خلال اللغة، التي تمضي من خلال كلمات مرتبة لا أكثر..

لكن هذا الترتيب، يستطيع اللعب في تكوين الذات، عبر خلخلة الأفكار، أو هدمها بأشكال مختلفة، ومن ثم البناء والتركيب من جديد.

إن الإنسان الجديد هذا، لن يستسلم للنص، إن لم يكن السرد يمتلك المعرفة، والمشاعر المتقاطعة مع الذات، أو المناقضة لها، ففي وقت ما يتحقق الانسياب الكلي، وتصير للنص سطوة أكبر، تأخذ القارئ إلى أماكن لا يتوقعها حتى كاتب النص..

لكن هذا لا يتم إلا عبر أدوات أخرى، يدمجها الكاتب مع النص، أو يركّب النص من خلالها، ليظهر بشكل فني قادر على العمل، كأنه غراء لاصق، لوعي القارئ.

ومن أهم هذه الأدوات، التشويق، لكن كيف يعمل التشويق داخل النص؟، وكيف يتحقق؟.