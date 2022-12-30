كيف يعمل التشويق داخل السرد؟
من المثير للاستغراب، قدرة الرواية أو القصة على نقل الأثر الجاذب إلى ذات القارئ، وهو أمر من الشاق تحقيقه من خلال اللغة، التي تمضي من خلال كلمات مرتبة لا أكثر..
لكن هذا الترتيب، يستطيع اللعب في تكوين الذات، عبر خلخلة الأفكار، أو هدمها بأشكال مختلفة، ومن ثم البناء والتركيب من جديد.
إن الإنسان الجديد هذا، لن يستسلم للنص، إن لم يكن السرد يمتلك المعرفة، والمشاعر المتقاطعة مع الذات، أو المناقضة لها، ففي وقت ما يتحقق الانسياب الكلي، وتصير للنص سطوة أكبر، تأخذ القارئ إلى أماكن لا يتوقعها حتى كاتب النص..
لكن هذا لا يتم إلا عبر أدوات أخرى، يدمجها الكاتب مع النص، أو يركّب النص من خلالها، ليظهر بشكل فني قادر على العمل، كأنه غراء لاصق، لوعي القارئ.
ومن أهم هذه الأدوات، التشويق، لكن كيف يعمل التشويق داخل النص؟، وكيف يتحقق؟.
بصمة إصبع
هنالك كتابة تكتسب جمالها من الموهبة، وهي الطبيعة والأسلوب الذي يشكل الكاتب من خلاله نصه، وهي تعمل مثل بصمة الإصبع، ويغلب على النص الجين الكتابي.
لذا نستطيع أن نميز نص الكاتب الفرنسي ميلان كونديرا عن نص الكاتب الإيطالي أليساندرو باركيو، عن الكاتب المصري نجيب محفوظ.. فلكل منهم بصمته الخاصة، في تركيب الكلمات، وإطلاق المعنى داخل الجملة.
لكن الأمر في ناحية الجذب، والتشويق، يتعلق بتمرينات، وخبرات، يكتسبها الكاتب، وبالتالي تنعكس على النص، فيبدو، إضافة إلى الأسلوب محاكًا بشكل أكثر جمالا، فما إن يبدأ القارئ القراءة، حتى يجد نفسه مأسوراً لإكمال الأحداث، ويثار داخله الفضول للإكمال، لإطفاء ثورة الأدرينالين داخل جسده..
هذا الالتصاق باللغة، يعني أن القارئ وقع في ورطة التشويق، وهنا يقول الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد: "حتى الجبناء يمكنهم تحمل المصاعب، فقط الشجعان يستطيعون تحمل التشويق".
وإن أدوات صناعة التشويق لا تتم بسهولة، أو تلقائية، بل بقصدية عالية من جانب الكاتب المحترف، ولكي يتم هذا، فإن الكاتب يخوض داخل ذاته تجارب عديدة على النص، ليصل إلى هذه القدرة على الجذب والشد.
دراجة هوائية
حين يبدأ النص بداية الحلقة المفقودة، بأن يحدث حدثاً غريباً، أو يتحدث الكاتب عن شيء تم فقده، فإن هذا يثير فضول القارئ منذ البداية، ويجعله يتدرج مع النص لمعرفة ماذا سيحدث فيما بعد؟
إن البداية الركيكة، التفصيلية، تجعل القارئ كمن ركب دراجة هوائية، وأحس بالبرودة مع الطقس، فركنها على جانب الطريق، وفضل الإكمال ماشيا، وحيدا، ما يفسر إقدام الكثير من القراء على ترك رواية أو قصة، بعد قراءة صفحتين منها، فالكاتب فشل في زراعة الشغف داخلهم للإكمال، منذ البداية، ولربما هم لا يمتلكون الشغف من الأصل.
فمن الطبيعي أنه حين يبدأ النص، مثلاً، بحادثة قتل خفية، أو مطاردة مجموعة من الشرطة لرجل، أو امرأة، فإن الإثارة ستتفعل لمعرفة حيثيات هذا الحدث، والوصول إلى كافة التفاصيل، ومن الطبيعي أن يمل القارئ في حال بدأ الكاتب بوصف المكان تفصيلا مطولا بداية النص.
ميزان
ومن المثير للفضول أيضاً، دمج الكاتب وجهات نظر مختلفة حول الفكرة التي يعمل عليها، فهذا العصف، يشد ويجذب ويخلخل، ويجعل القارئ في حيرة من أمره، وأمنه يحمل بيده ميزانا، يحاول معرفة وزن الأفكار واختيار أكثرها رجوحا نحو ذاته..
فطريقة أليساندرو باركيو في رواية مونولوج 1900، أشعلت الأفكار حول رؤية شخصية 1900 للعالم، بالاعتزال وعدم ركوب القطار العالمي، والاكتفاء بالعيش في البحر، وعلى النقيض، كانت هنالك شخصية لفنان آخر، جال العالم كله، وضرب الكاتب بينهما ذلك التحدي الذي يجعل القارئ في ذروة التفعيل والتشويق.
منحدر
وحين يلجأ الكاتب إلى حيلة الفقرات القصيرة، والفصول القصيرة، فإنه يكون بذلك قد مد يده للقارئ الملول بطبعه، ليبقى معه، فالقارئ يمل من الفصول الطويلة، والفقرات الطويلة، ويطمح دوماً إلى اكتساب معلومة عن الحدث، وعن البطل، أو عن ذاته، عبر التسلسل التشويقي للسرد، وبأقل كلمات ممكنة.
فالفصول المليئة بالأحداث الطويلة، والتفاصيل الكثيرة، تنحدر في النهاية إلى الملل، وهنا لو التقط الكاتب الوقت الذي يوقف فيه حدثه، أو يؤجل إكماله، مع الإبقاء على لحظة مؤثرة في ذهن القارئ، إنها لحظة التوتر والغليان، وإن حقق الكاتب هذا، ومن ثم انتقل للسرد في موضوع آخر، فإنه بذلك يكون قد اكتسب نقطة إيجابية أخرى في طريق النص، فالقارئ، سيبقى لاهثاً خلف نقطة غليانه.
تكرار
ويبقى التكرار والعادي، من معضلات العالم، لذا يبحث المرء في السرد عن الشخصية المختلفة، أو الحدث المختلف، أو كليهما، لذا تكون مهمة الكاتب صعبة في صناعة شخصية مختلفة، أو حدث غريب، يتمكن به من التأثير على القارئ، ونسج العلاقة الشعورية معه..
فشخصية جيف في رواية الندبة للكاتب الأمريكي بروس لاوري، كانت مختلفة، بالتنشئة الشاقة مع ندبته، جراء التنمر والشعور بالاختلاف عن الآخرين، والحدث كان مختلفاً، باعتزال البطل للحياة الاجتماعية، هذا يثير القارئ لمعرفة المزيد.
محفظة ممتلئة
ويمكن التساؤل: ما فائدة السرد المتبقي، إن أفصح الكاتب عن كل شيء في البداية؟، هذا أمر سيصنع الملل فيما بعد، وسيفقد القارئ التعلق المطلوب في الأحداث، فالكاتب المحترف، لا يقول كل شيء، ويبقي في محفظته، الحدث الحاسم، ولا يفصح عنه إلا في اللحظة المناسبة، هكذا يكون السرد أكثر فاعلية واختبارية للقراء.
فكان الكاتب البولندي باتريك زوسكند، يعي اللحظة الحاسمة، التي أفصح من خلالها عن جنون الناس بشخصية غرونوي، حينما التهم أجساد بناتهم، وكان الحدث مدهشاً، حينما داهمه الجميع، لتعرية عظامه من لحمه، وكأنهم شعروا بأن ذكرى بناتهم، مختبئة في جسد غرونوي، لقد كانت محفظة زوسكند السردية، ممتلئة حتى النهاية.