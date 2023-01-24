إعلان أسماء المرشحين لجائزة "البوكر" العالمية للرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، يوم الثلاثاء، عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2023، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار.

وتضم القائمة الطويلة للجائزة كتّابا من تسع دول عربية، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاماً، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، من الهجرة وتجربة المنفى واللجوء، إلى العلاقات الإنسانية، سواء منها العابر أو العميق.

والروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة: رواية "منّا" من الجزائر للصديق حاج أحمد، ومن ليبيا عائشة إبراهيم عن رواية "صندوق الرمل"، ومن مصر مي التلمساني عن رواية "الكل يقول أحبك"، ومن الأردن قاسم توفيق عن رواية "ليلة واحدة تكفي".