إعلان أسماء المرشحين لجائزة "البوكر" العالمية للرواية العربية
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، يوم الثلاثاء، عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2023، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار.
وتضم القائمة الطويلة للجائزة كتّابا من تسع دول عربية، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاماً، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، من الهجرة وتجربة المنفى واللجوء، إلى العلاقات الإنسانية، سواء منها العابر أو العميق.
والروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة: رواية "منّا" من الجزائر للصديق حاج أحمد، ومن ليبيا عائشة إبراهيم عن رواية "صندوق الرمل"، ومن مصر مي التلمساني عن رواية "الكل يقول أحبك"، ومن الأردن قاسم توفيق عن رواية "ليلة واحدة تكفي".
كما ضمت القائمة أيضًا من العراق رواية "حجر السعادة" لأزهر جرجيس، ومن سوريا سوسن جميل عن رواية "اسمي زيزفون"، ومن سوريا لينا هويان الحسن عن رواية "حاكمة القلعتين".
وهناك أيضًا رواية "بيتنا الكبير" من مصر لربيعة ريحان، ومن ليبيا نجوى بن شتوان عن رواية "كونشيرتو قورينا إدوارد"، ومن مصر ميرال الطحاوي عن رواية "أيام الشمس المشرقة"، ومن السعودية فاطمة عبدالحميد عن رواية "الأفق الأعلى".
وشملت القائمة أيضًا من مصر أحمد عبداللطيف عن رواية "عصور النبي دانيال"، ومن مصر ناصر عراق عن رواية "الانتكخانة"، ومن مصر أحمد الفخراني عن رواية "بار ليالينا"، ومن سلطنة عمان زهران القامسي عن رواية "تغريبة القافر"، ومن المغرب محمد الهرادي عن رواية "معزوفة الأرنب".
وتستكشف الروايات المرشحة للقائمة الطويلة، عالم الطفولة وتجارب التحول من الطفولة إلى النضج، مُظهرةً من خلال ذلك الاضطرابات السياسية المتشعبة وشتى الصراعات الفردية والجماعية.
وتسعى شخصيات عديدة في هذه الأعمال إلى تدوين الأحداث التاريخية والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخ الأُسَري العائد إلى أزمنة ماضية، إلى جانب الهوس بفعل الإبداع نفسه.
ومن المجازات المتكررة في هذه الروايات، صورة الأرشيف الذي يرمز للرقابة وسيطرتها على حياة المواطنين، وثمة نماذج متعددة تبين التوترات المصاغة بحذق بين الحدود المشتركة لكل من التاريخ والقصص والسيرة.
وجرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب والروائي المغربي محمد الأشعري، وعضوية كل من: الأكاديمية والروائية المصرية ريم بسيوني، والأستاذ الجامعي والمترجم السويدي تيتز روك؛ والكاتبة والأكاديمية العمانية عزيزة الطائي، والروائية والباحثة والصحافية الجزائرية فضيلة الفاروق.
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كُتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقا، وهم: عائشة إبراهيم (القائمة الطويلة عام 2020 عن "حرب الغزالة")؛ أزهر جرجيس (القائمة الطويلة عام 2020 عن "النوم في حقل الكرز").
وهناك أيضا لينا هويان الحسن (القائمة القصيرة عام 2015 عن "ألماس ونساء") والتي شاركت في ندوة الجائزة (ورشة للكتابة الإبداعية)، ونشوى بن شتوان (القائمة القصيرة عام 2017 عن "زرايب العبيد")، وميرال الطحاوي (القائمة القصيرة عام 2011 عن "بروكلين هايتس")، وأحمد عبد اللطيف (القائمة الطويلة عام 2018 عن "حصن التراب")، وناصر عراق (القائمة القصيرة عام 2012 عن "العاطل").
كما شهدت هذه الدورة وصول 9 كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، الصديق حاج أحمد، مي التلمساني، قاسم توفيق، سوسن جميل حسن، ربيعة ريحان، فاطمة عبد الحميد، أحمد الفخراني، زهران القاسمي، ومحمد الهرادي.
الجائزة العالمية للرواية العربية، جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.