"تاريخ وذاكرة الحارة بقفصة".. كتاب عن اليهود في تونس

تفتح الباحثة التونسية نورة كرو نافذة على تاريخ اليهود في محافظة قفصة، جنوب غرب البلاد، في كتابها "تاريخ وذاكرة الحارة بقفصة"، الصادر حديثا عن جمعية صيانة مدينة قفصة.

وخلافا لما هو متداول عن أن اليهود في تونس اتخذوا من جزيرة جربة جنوب شرق البلاد موطنا لهم، يطرح هذا الكتاب الواقع في 173 صفحة، تاريخ وذاكرة الأقلية اليهودية التي عاشت بمدينة قفصة، وكيف كانت الجالية تمثل مكونا من مكونات النسيج الاجتماعي بها.

ووفقا للكتاب، يعود تاريخ سكان المنطقة إلى العصور القديمة ما قبل التاريخ، حيث كانت "الحضارة القبصية" (نسبة لمدينة قبصة- الاسم القديم لقفصة) سابقة لتأسيس قرطاج وقدوم الرومان إلى البلاد التونسية، كما أن سكان هذه المنطقة متنوعون وبها أقليات عرقية ودينية من بينها اليهود.

ولإعادة التاريخ الاجتماعي للأقلية اليهودية بمدينة قفصة، وذاكرة الحارة التي ظهرت فيها، اعتمدت المؤلّفة في كتابها مقاربتين، الأولى تاريخية والثانية عرقية، وتضمن الجزء الأول من الكتاب المقاربة التاريخية بالاعتماد على بعض المصادر والمراجع المكتوبة حول تاريخ اليهود بمدينة قفصة التي تعدّ نادرة؛ مما اضطرها إلى البحث في عدة وثائق أخرى بالأرشيف الوطني والأرشيف التابع للإدارات العامة بالمحافظة.

واستنادا إلى هذه المقاربة، تمكنت الكاتبة من معرفة التطور التاريخي لليهود بقفصة، وتحديد أصولهم وتتبع تطورهم الديمغرافي ومكان إقامتهم بالرغم من قلة عددهم، حيث إنه لم يتجاوز الخمسين عائلة في القرن التاسع عشر، وقرابة الألف شخص بين 1904 و1908، ثم 639 حسب التعداد العام للسكان لسنة 1946، وبداية من سنة 1948 بدأ عددهم ينقص إلى حين مغادرتهم النهائية للمدينة بعد حرب 1967.

وتوضح نورة كرو في كتابها، أنّ يهود قفصة عاشوا في حي أطلق عليه "الحارة" أو "حارة اليهود" التي يشاركهم فيها أيضا سكان مسلمون، وقد تعايش الطرفان في أمان وسلام.

وفي الجزء الثاني من الكتاب، ركزت الباحثة نورة كرو على الجانب الميداني من خلال دراسة لمختلف الأماكن الخاصة والعامة للحارة اليهودية، مثل معبد اليهود المعروف بـ "البيعة"، والمنازل العتيقة التي سكنها اليهود مثل "الدار الغارقة"، و"دار الشريف"، و"الترميل"، وهو مبنى يقع خارج الحارة في الزاوية اليمنى لجدار القصبة، السور التاريخي لمدينة قفصة العتيقة.

ويُعتبر الكتاب خلاصة بحث أكاديمي للحصول على شهادة الدراسات المعمقة والتراث، وهو يمثّل إضافة نوعية لعدد من الإصدارات الأخرى عن تاريخ جهة قفصة وعن ذاكرتها الجماعية.

والمؤلفة نورة كرو موظفة في وزارة الثقافة التونسية، وباحثة في علوم المكتبات والتوثيق، وحاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية، وشهادة الدراسات المعمقة في التراث من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس.