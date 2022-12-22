ولاية أمريكية تسمح بعرض كتب أطفال تروج للمثلية

خلص مجلس إدارة المكتبات في ولاية لويزيانا الأمريكية إلى قرار سمح بعرض كتب أطفال في المكتبات العامة تروج للمثلية الجنسية، وتعرض الأطفال لمحتوى غير لائق بحسب جماعات محافظة في الولاية.

وتحتوي المكتبات العامة في ولاية لويزيانا على كتب وأعمال أدبية، كثير منها يحتوي موضوعات وشخصيات مثلية ومتحولة جنسيا، مما دفع الجماعات المحافظة في الولاية للمطالبة بحظرها وإزالتها من المكتبات العامة في مقاطعة سانت تاماني التي تضم بلدة كوفينجتون التي أصبحت آخر بلدة تشهد نزاعا بين المجموعات المؤيدة والمناهضة للرقابة.