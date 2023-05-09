"قلب مصاب بالحكمة" للطفي مسلم.. قصائد مؤثرة عربيًّا من واقع القضايا اليومية

وعرّج لطفي مسلم على قضايا كان لها صدى وتأثيرٌ في الوجدان العربي، مثل قصة الطفل المغربي "ريان" الذي سقط في بئر وتوفي إثر ذلك، وعلاقة فلسطين بالجزائر، وذكرى الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، وأيضًا تذكر شهداء ومناضلي فلسطين كشيرين أبو عاقلة.

وتطرق الشاعر الفلسطيني _أيضًا_ إلى الحب والصداقة والأب والأم، ويتناول الحياة بشكل هادئ، محاولًا رسم صورة الإنسان الجميل في أخلاقه وتعاملاته، وأن يعيش كما ينبغي، متمتعًا بالتسامح وحب الخير.

واتسمت القصائد بالسلاسة بعيدًا عن التعقيد والصور البلاغية وترابط الأفكار، وغالبًا ما تتخلل أبيات الشعر، الحكمة المشتقة من الموضوع المطروح، أو نصيحة من الحياة يقدمها الشاعر.