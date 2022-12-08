السعودية.. انطلاق معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية وأجنبية، مع برنامج فعاليات يمتد لعشرة أيام ويضم نحو 100 فعالية.

ويستضيف المعرض المقام في (جدة سوبر دوم) مجموعة من المفكرين والشعراء والباحثين العرب، منهم الروائي السوداني أمير تاج السر، والباحث العراقي رشيد الخيون، والروائي المصري طارق إمام، والشاعر اللبناني شوقي بزيع، والفنان التشكيلي السعودي نبيل نجدي.