السعودية.. انطلاق معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر
أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية وأجنبية، مع برنامج فعاليات يمتد لعشرة أيام ويضم نحو 100 فعالية.
ويستضيف المعرض المقام في (جدة سوبر دوم) مجموعة من المفكرين والشعراء والباحثين العرب، منهم الروائي السوداني أمير تاج السر، والباحث العراقي رشيد الخيون، والروائي المصري طارق إمام، والشاعر اللبناني شوقي بزيع، والفنان التشكيلي السعودي نبيل نجدي.
ومن أبرز الأنشطة المدرجة على جدول الفعاليات ندوة بعنوان (الأعمال الروائية السعودية وفرص تحويلها إلى أعمال سينمائية)، وورشة عمل بعنوان (كيف نصنع شخصيات قصصية لا تنسى؟) تقدمها الكاتبة السعودية فاطمة خوجة، ولقاء مع الكاتب المصري عمر طاهر بعنوان (الكتابة الساخرة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي).
كما يشمل البرنامج حفلا غنائيا للبنانية ولاء الجندي، وندوة بعنوان (الموسيقى والغناء في الوطن العربي: بين المحلية والعالمية) بمشاركة الموسيقار السعودي ممدوح سيف والملحن المصري هشام نزيه.
وقال رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية محمد حسن علوان إن "معرض جدة للكتاب سيشكل محطة أدبية تثري المشهد الثقافي السعودي، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين صناعة الكتب والنشر وتشجيع التبادل الثقافي وإثراء تجربة الجمهور".
وأضاف: "يوفر المعرض رحلة معرفية متكاملة لزواره في قلب جدة، ويبرز الإرث الأدبي للمبدعين السعوديين"، مشيرا إلى استحداث جوائز للاحتفاء بدور النشر المتميزة، فضلا عن مسابقات تفاعلية لتحفيز الجمهور على المشاركة والحضور.
وبالتزامن مع المعرض بدأ (مؤتمر الخيال العلمي) الذي يناقش على مدى يومين صناعة الكتب ثلاثية الأبعاد وعالم الكتب الصوتية، وتحفيز القدرة على استلهام قصص الفانتازيا من الثقافة المحلية، عبر 12 جلسة حوارية وثلاث ورش عمل بحضور 59 متحدثا.