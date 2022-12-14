أزراج عمر: النقد الأدبي العربي لم ينخرط في مهمة صنع الحياة وجمالياتها
يعتبر الشاعر والناقد الثقافي الجزائري/ البريطاني أزراج عمر واحدًا من أبرز الشعراء والكتّاب في الساحة المغاربية والعربية، حيث يلفت إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك إبداع نقدي أدبي أو فلسفي في ظل التخلف الاجتماعي، والتمسك بالفقر الروحي.
ويقول أزراج عمر، الذي يقيم في بريطانيا، خلال حوار مع "إرم نيوز"، إن النقد الأدبي في بلداننا يدور في الغالب داخل دائرة عمليات "تصحيح النصوص" سواء كانت شعرية أو روائية أو مسرحية وغيرها، ولا ينخرط في مهمة صنع الحياة وابتكار جمالياتها.
عُرفت باعتمادك تقنية "الرمز" وبدلالات مختلفة للعناوين في قصائدك.. هل تعتقد أن طاقتك التعبيرية المتنوعة أهم ما يميز أسلوبك الشعري؟
في البداية أقول إن الرمز ليس مجرد تقنية أو آلية للتعبير وإنما هو الوجود العضوي الكامن والذي تتشكل منه القصيدة أو أي عمل فني آخر.
إن الإنسان هو الذي يخلق رموزه التي يأمل أن تثبته عندما يشعر بعزلة ذاته، تخلده من ويلات تهديد الموت، وعندما يشعر بالحاجة إلى وسيط بينه وبين العالم، أو عندما يكون مضطرا أن يعبر من خلاله عن موقفه.
فالنقد الإنجليزي يرى أن "هناك الكثيرَ من أنواع الرموز، مثل: الاستعارات، والمجاز، والكنايات، والغلو في التعبير". فالصولجان مثلًا، رمز للسلطنة والمملكة، والسيف رمز للحرب، والأخضر رمز للولادة المتجددة.. وهلم جرا.
يقول ناقد إنجليزي، ضاع مني اسمه، إن الشاعر يوظف، مثلا رمز "المطر لإظهار الاختلاف الطبقي في المجتمع"، وليس للتعبير عن الخصوبة، أما الناقد راي هوك فيبرز أن "الرمزية في الشعر هي نوع من الاختصار، تستخدم للتعبير عن معانٍ أعمق مما يمكن للكلمات نفسها أن تفعله بخلاف ذلك".
ملاحظتك صحيحة أن الطاقة التعبيرية هي التي تميز الأسلوب الشعري وآمل أن هذا ينطبق على ما أكتبه من القصائد.
ذكرت سابقا أن الساحة الأدبية العربية شبه خالية من الإبداع النقدي.. فهل نشهد أزمة حقيقية في النقد الأدبي؟
بداية أشير بسرعة إلى أن مناخ المجاملات والشللية وتبادل المنافع هو السائد، مع الأسف، في البيئة الثقافية المهيمنة ببلداننا، وجراء ذلك نفتقد، مثلا، إلى نقاد مفكرين يسمح لهم ببناء وتفعيل مشروع نهضوي تنويري إلا في حالات نادرة جدا جدا، ويعاني مثل هؤلاء من التهميش والإقصاء والطمس.
هناك في تقديري فرق جوهري بين وجود النقد وبين الإبداع النقدي. في الساحة الناطقة بالعربية هناك نقد بلا أدنى ريب سواء في شكل متابعات للإنتاج الأدبي من قبل المتفق عليهم بأنهم نقاد، أو من طرف الإعلاميين والإعلاميات الأقل تخصصا في الأدب، مثلما يوجد النقد الأدبي الجامعي الذي يبقى في الغالب بلا تأثير في تربية الذوق الجماهيري.
غير أن هذه الحالات أو النماذج المذكورة يبدو أنها نادرا ما تنجز تحولات جذرية سواء في تطوير هذا الجنس الأدبي أو ذاك أو في تشكيل ثقافة فنية متحضرة وراقية لدى الجمهور القارئ أو على الأقل لدى النخب القارئة.
الابتكار في النقد مشروط بالابتكار في الحياة وفي العلوم والمعمار والموسيقى والنحت، والرقص، والفلسفة وشتَى حقول المعرفة المجاورة أو المحايثة، ومشروط أيضا بخلق ما يدعوه الفيلسوف الأسترالي المعاصر "دمون يانغ" بــ "فن القراءة"، أي فن استقبال النص الإبداعي.
ففي ضوء تجربتي ضمن الإعلام الثقافي، وكذلك الاحتكاك المباشر بالفضاءات الأكاديمية عربيا ودوليا، أستطيع القول بكل ألم وأسف بأن النقد الأدبي عندنا غير مؤسس على مشروع الابتكار الحضاري؛ ففي مثل هذا الوضع نجد أنفسنا نتحدث عن أزمة النقد وآخرون يتحدثون عن غيابه أو على الأقل انحساره.
لا يمكن أن يكون هناك إبداع نقدي أدبي أو فلسفي في ظل التخلف الاجتماعي، والتمسك بالفقر الروحي. إن قادة الفكر جزء عضوي من مشهد النقد ككل، وهذا النوع من القادة صاروا نادرين حاليا في الفضاء الناطق بالعربية.
ففي الغرب حيث أعيش منذ 36 سنة يتواشج النقد الأدبي بالتفكير الفلسفي والجمالي وحتى بالتفكير العلمي العميق بما في ذلك علم الفلك، وفيزياء الكوانتم.
النقد الأدبي في بلداننا يدور في الغالب داخل دائرة عمليات "تصحيح النصوص" سواء كانت شعرية أو روائية أو مسرحية وغيرها، ولا ينخرط في مهمة صنع الحياة وابتكار جمالياتها.
هناك الآن أسماء تظهر كما الفطر وتخلع على نفسها صفة الناقد الثقافي حينا وحينا آخر صفة الناقد ما بعد الكولونيالي وطورا آخر تدعو نفسها بالناقد الحداثي وما بعد الحداثي، ولكن الحصيلة هي غرق النسبة الكبرى من مواطنينا في لعبة إنتاج التخلف المادي والثقافي والجمالي وحتى التخلف "التعبدي".
ربما يصح القول بأن النقد الأدبي يشهد ركودا في النوعية والابتكار النظري أو ابتكار طرائق ممارسة استقبال النصوص. يا ليت النقد عندنا يمر بأزمة لأن مفهوم الأزمة لا ينطبق على واقعنا الثقافي ككل بما في ذلك واقع مختلف أشكال التعبير الأدبي والفكري.
الأزمة تعلن بالضرورة أن عنصرا ما داخل البنية، وأي بنية، لا يعمل، أو أنه متردد ولا يتكامل أو يتناغم مع بقية العناصر الأخرى بتلك البنية.
الوضع عندنا ليس هكذا، أي لا يقدم لنا مشهدا لوجود عنصر عاطل أو عنصرين عاطلين أو متنافرين ضمن المعمار الكلي للبنية فقط، وإنما هناك انعدام البنية في الغالب ولا أقصد بالبنية هنا الهيكل الخارجي المغلق وإنما أقصد انعدام البنية الحية ذات الفضاء المفتوح التي يحدث داخلها الديالكتيك والتحول.
ككاتب جزائري مهاجر في بريطانيا، كيف انعكس المكان على كتاباتك؟
سؤالك عن انعكاس هذا المكان أو هذا المنفى في شعري وكتاباتي مهم كثيرا؛ في هذا المنفى تعلمت أن إدراك الثقافة الوطنية ومشكلاتها يتطلب دوما نوعا من خلق المسافة بيني وبينها لكي أنظر إليها بحياد وبذهن بارد. أدركت في فضاء المنفى البريطاني أن مشكل الجزائر معقد وهو في صميمه مشكل ثقافي بامتياز.
أدركت بشكل دقيق أنني أتيت من مجتمع "بدائي" الروح والذهنية رغم وجود طائرات، ومطارات، وفنادق الدرجة الخامسة، وبريد، وعمارات جميلة بنى الفرنسيون فيه، وهكذا كان عليّ أن أتتلمذ على هذه الحقيقة وأن أبحث عن "مخرج صدق" الذي هو ليس بأمر سهل.
في بريطانيا واجهت "أميتي" الفكرية خاصة، ولذلك أعدت تكوين نفسي ثقافيا وفكريا وأخلاقيا، وتطلب مني ذلك سنوات طويلة وصبر أيوب.
في بريطانيا أضفت إلى موهبتي الشعرية اللغة الإنجليزية، والحس الكوني، والتكوين الفكري الفلسفي، وفي الحقيقة فقد قمت بحراثة "جهلي". لا يمكن أن نتطور شعريا إذا لم نخلغ عن أنفسنا أغلال التخلف العاطفي والذهني والسلوكي.. الشعر ليس حياديا وإنما هو الناطق غير الدبلوماسي بالتحول العميق الذي يحدث لنا أو نحدثه لأنفسنا.
في هذا المناخ تغيَرت علاقتي بالطبيعة نفسها، وصرت أعتبرها وعاء الصيرورة وليست مجرد أشياء متناثرة حينا ومتواشجة طورا آخر في المكان.
في الجزائر، كان الشعر الذي كتبته نفخا للحزن الشخصي وللتخلف الحضاري ومرثيات لكدمات الحرب الاستعمارية التي عشت تفاصيلها ليل نهار لغاية 1962، أما في بريطانيا فقد صارت قصائدي تقرع طبول كل هذه الخلفية الرمادية في علاقتها باستنطاق فكرة التحول في التاريخ والرحيل لاكتشاف برازخ الحياة ووجودنا المؤقت فيها.
ترجمت الشعر الإنجليزي، وهل نجح المترجمون العرب برأيك في ردم الهوة بين الثقافات والتعرف على مخيال الشعوب؟
لست مترجما محترفا للشعر كما يتبادر إلى ذهن البعض، ولقد قلت هذا بضع مرات. أتعامل مع الترجمة أحيانا كطريقة لقراءة الحياة التي تختزنها القصائد التي تعجبني وتؤنس عزلتي.
في حياتي التي تقترب من منتصف سبعين سنة عرفت آلاف الناس وحان الوقت الآن أن أعرف التجارب الشعرية الأخرى التي لم تسعفني فضاءات الجزائر المغلقة، قبل أن أخرج من قبضتها الفولاذية، من اللقاء بها.
كلما ترجمت قصيدة لشاعر أجنبي راحل أو على قيد الحياة أحس أنني كمن يفيقه من النسيان أو من نوم الموت للتحدث إليه وإبرام صفقة الصداقة معه.
المذهل هو أن المترجمين العرب قد ترجموا الكثير من الشعر والرواية والمسرح والفلسفة وغيرها من ينابيع المعرفة الإنسانية، ولكن هناك فرقا جوهريا بين النقل وبين "الغرس" الغائب والمفقود في حياتنا.
لقد ترجم العرب الفلسفة اليونانية والحديثة والمعاصرة ولكن لم ينفع ذلك في "زرع" روحها في حياتنا اليومية وعلى مستوى تفكير الرعية والدولة أيضا.
الترجمة عندنا تشبه عملية قلع الأغصان ونقلها إلينا لكي تتوفى ببطء بينما جذورها الحية متروكة في مكانها الأجنبي الأصلي لتستأنس بذويها فقط.
قلت في تصريحات سابقة إنك تكتب بالعربية وتتخيَل بالأمازيغية، لماذا لم تعرف النخبة الجزائرية أكثر بهذه اللغة وهي جزء من هويتها؟
أنا بربري أصلا وفصلا، وهذا لم يعد امتيازا وإنما هو نتاج صدفة جغرافية وإثنية.. لقد صار لي هذا الانتماء مشكلة. في أثناء الكفاح التحريري ضد فرنسا كنا "جزائريين"، أما في مرحلة الاستقلال فقد أصبحنا "إثنيات" تتبادل الشكوك في شرعية بعضها بعضا.
يبدو واضحا أننا لا نكون "وطنيين موحدين" إلا عندما نحتل ونستعمر، وبهذا تحول الاستعمار إلى شرط للوحدة مع أنفسنا مع الأسف.
أنا نشأت أمازيغيا وأفضل القول "بربريا"، ولقد تربت مخيلتي على اللغة الأمازيغية. عندما تعلمت العربية ظننت أن الفرصة قد حانت أن "أوسع وطني"، ولكن اصطدمت بحقيقة مرّة وهي أن فصيلا كبيرا من البربر يعتبرني "خائنا" لأنني لا أكتب بالأمازيغية، أما الأدباء الجزائريون المتلعثمون بالعربية فيعتبرون وجودي بينهم طارئا، وكتابتي بالعربية إقحاما وبضاعة ردت إليهم، وهكذا خسرت الطرفين معا وصرت غريبا أعتصم بجزيرة إنجلترا طالبا منها النجدة.
كتبت أكثر من خمسين كتابا بين الشعر والنقد الثقافي والفكري والترجمة، أي قضية تعتقد أنك وفقت في تبنيها ولاقت صدى في مسيرتك الطويلة؟
أعتقد أنه على المفكر أو الشاعر أن يكتب فقط، ويحاول أن يتطور ولا يثبت خيامه في مكان واحد. عليه أيضا أن ينتمي بصدق إلى الحضارة والجمال والتقدم الإنساني، أما تقييم مسيرة أي شاعر أو ناقد أو مفكر فهذا يقرره النقد النزيه، والمطلب الحيوي للمجتمع.
هل قطع الشعر العربي شوطاً في التجديد؟
أريد أن أشاركك هذه الذكرى: مرة قال لي أحد النقاد المشارقة بمناسبة انعقاد مؤتمر الأدباء العرب ومهرجان الشعر العربي بالجزائر عام 1975 بأن الشعر العربي مهدد بأيديولوجيا الفقراء وأيديولوجيا الفقهاء وأيديولوجيا قهر النساء. والآن بعد عقود طويلة نتساءل: هل تخلى الشعر العربي عن هذه العادات السيئة؟
أعتقد أن التجديد يكون في الحياة التي ينشأ عنها التجديد في الشعر.. لا تزال مجتمعاتنا تقيم الحساب للموت أكثر من الحياة، وهذا، ربما، ما يجعل الشعر العربي مشروع جنازات لا تنتهي.