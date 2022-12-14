أزراج عمر: النقد الأدبي العربي لم ينخرط في مهمة صنع الحياة وجمالياتها

يعتبر الشاعر والناقد الثقافي الجزائري/ البريطاني أزراج عمر واحدًا من أبرز الشعراء والكتّاب في الساحة المغاربية والعربية، حيث يلفت إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك إبداع نقدي أدبي أو فلسفي في ظل التخلف الاجتماعي، والتمسك بالفقر الروحي.

ويقول أزراج عمر، الذي يقيم في بريطانيا، خلال حوار مع "إرم نيوز"، إن النقد الأدبي في بلداننا يدور في الغالب داخل دائرة عمليات "تصحيح النصوص" سواء كانت شعرية أو روائية أو مسرحية وغيرها، ولا ينخرط في مهمة صنع الحياة وابتكار جمالياتها.

عُرفت باعتمادك تقنية "الرمز" وبدلالات مختلفة للعناوين في قصائدك.. هل تعتقد أن طاقتك التعبيرية المتنوعة أهم ما يميز أسلوبك الشعري؟

في البداية أقول إن الرمز ليس مجرد تقنية أو آلية للتعبير وإنما هو الوجود العضوي الكامن والذي تتشكل منه القصيدة أو أي عمل فني آخر.

إن الإنسان هو الذي يخلق رموزه التي يأمل أن تثبته عندما يشعر بعزلة ذاته، تخلده من ويلات تهديد الموت، وعندما يشعر بالحاجة إلى وسيط بينه وبين العالم، أو عندما يكون مضطرا أن يعبر من خلاله عن موقفه.

فالنقد الإنجليزي يرى أن "هناك الكثيرَ من أنواع الرموز، مثل: الاستعارات، والمجاز، والكنايات، والغلو في التعبير". فالصولجان مثلًا، رمز للسلطنة والمملكة، والسيف رمز للحرب، والأخضر رمز للولادة المتجددة.. وهلم جرا.

يقول ناقد إنجليزي، ضاع مني اسمه، إن الشاعر يوظف، مثلا رمز "المطر لإظهار الاختلاف الطبقي في المجتمع"، وليس للتعبير عن الخصوبة، أما الناقد راي هوك فيبرز أن "الرمزية في الشعر هي نوع من الاختصار، تستخدم للتعبير عن معانٍ أعمق مما يمكن للكلمات نفسها أن تفعله بخلاف ذلك".

ملاحظتك صحيحة أن الطاقة التعبيرية هي التي تميز الأسلوب الشعري وآمل أن هذا ينطبق على ما أكتبه من القصائد.