بعد أربعة عقود.. مكتبة الساقي بلندن تطوي الصفحة الأخيرة من مغامرتها الثقافية

يضاف إلى كل ذلك الفوضى السياسية والاقتصادية في لبنان، حيث تطبع دار النشر التي أسسها الزوجان أندريه وسلوى كسبار معظم كتبها وتصدرها وتعرضها للبيع في المكتبة التي ستغلق أبوابها بنهاية هذا العام.

رثاء الحبر والورق

ولا يمكن إغفال عامل مهم آخر أسهم في إغلاق مكتبة الساقي، وهو تراجع مكانة الكتاب الورقي عموما، والذي لم يعد "خير جليس في الأنام" كما كان يقول المتنبي.

ففي ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل، تحول العالم إلى مجرد صور على شاشة، بوسعك الاطلاع على كل شيء بضغطة زر، إذ أصبحت رومانسيات رائحة الحبر وحفيف الورق جزءًا من الماضي، وحل الكيبورد وكرت الذاكرة محل "القرطاس والقلم".

وحتى المتعلقين بعبق الماضي، فإن التكنولوجيا وفرت لهم بدائل، من خلال الكتاب الإلكتروني الذي بات متاحا ومبذولا لشاربه متى شاء ذلك، سواء بالقرصنة أو بمبلغ زهيد قياسا لشراء الكتاب الورقي.

وعطفا على هذا العامل الأخير، يمكن الإشارة الى مكتبات عريقة أغلقت ابوابها في العواصم العربية ذاتها، كمكتبة نوبل ومكتبة ميسلون في دمشق مثلا، واللتين شكلتا لعقود ملتقى للمثقفين قبل أن تغلق وتتحول إلى مشاريع تجارية تدر ربحا أكبر.

الرقابة

فكرة إنشاء المكتبة جاءت من الكاتبة اللبنانية الراحلة مي غصوب، لتتشارك مع الزوجين أندريه وسلوى غاسبار في تنفيذها، عندما كان لبنان غارقا في الحرب الأهلية، فغدت دار الساقي والمكتبة مصدرا موثوقا للثقافة العربية الرصينة جلبت لها سمعة طيبة لا ينكرها الكاتب العربي.

تقول صاحبتها سلوى كسبار: "كانت المكتبة اسما على مسمى، إذ باتت أشبه بالساقي الذي يحمل الماء في الصحراء، ينهل المتعطشون إلى الثقافة العربية من مخزونها ما يروي ظمأهم".

ورغم حرص دار الساقي، بقسميه الإنجليزي والعربي، على النأي بنفسها عن السياسة لكنها لم تسلم في بعض الأحيان، من ردود فعل غاضبة، كما حصل عند صدور كتاب "آيات شيطانية" لسلمان رشدي عام 1988، عندما تعرضت واجهتها للتحطيم.

وتعرض الزوجان كذلك للتهجم والانتقادات أيضا عندما نشرا ترجمة الإسرائيلي أبا إيبان لرواية "يوميات نائب في الأرياف" للكاتب المصري توفيق الحكيم.