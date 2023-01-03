من هم أهم سبعة كتاب في التاريخ؟
على الرغم من صعوبة القيام برحلة عبر تاريخ الأدب والتركيز فقط على عدد قليل من الكتاب، إلا أن هذا التقرير أراد اليوم مشاركة اختياراته الخاصة مع القراء.
إن ترتيب أهم الكتاب في التاريخ ليس بالمهمة السهلة، يمكننا محاولة تقييم جودة أعمالهم، ولكن في النهاية سيكون هناك دائما مساحة، وتأثير، وفقا لذوق كل من يقوم بالاختيار.
في هذا التقرير الذي نشره موقع nospensees يوم الجمعة، تم اختيار الكتّاب بناء على جودة أعمالهم وشعبيتها وبصمتهم في تاريخ الأدب وتأثيرهم.
إذا كنت مهتما بمعرفة من هم وماذا كتبوا ومتى، فإننا ندعوك لمواصلة القراءة.
دانتي أليغيري / إيطاليا (1265-1321)
يقدر النقاد الكاتب دانتي لقيمته الروحية العظيمة، ويُلقب بـ "الشاعر العظيم" il Sommo Poeta ، كان أيضا كاتبا في النثر ومنظرا أدبيا وفيلسوفا ومفكرا سياسيا، عمله الرمزي هو الكوميديا الإلهية (1304-1321) الذي كان ضروريا للانتقال من فكر القرون الوسطى إلى فكر عصر النهضة، وبالطبع أحد كلاسيكيات الأدب العالمي.
ويليام شكسبير / إنجلترا (1564-1616)
كما قال بن جونسون (وهو كاتب معاصر لشكسبير): "وليام شكسبير لا ينتمي إلى عصر واحد، بل إلى الأبد"، وكان على حق تماما، في الواقع، كما أكدته البحوث التي أجرتها جامعة جيان الإسبانية عام 2014 فقد وصل تأثيرها إلى الصين على يد الكاتب المسرحي الصيني كاو يو Cao Yu.
لا شك أن الاعتراف بأعماله كان كاملا، ففضلا عن القصائد، كتب أربع عشرة مسرحية كوميدية، وعشر تراجيديات تاريخية أخرى، كان عمله موضوع تحليلات في العديد من الجامعات، حيث يمكن للطلاب الحصول على دورة كاملة تتناول إنتاجه الأدبي.
ميغيل دي سيرفانتس، أحد أهم الكتّاب في التاريخ الإسباني (1547-1516)
يعرف أيضا باسم "أكتع ليبانتو" (أي صاحب الذراع الواحدة، لقد نفخ الحياة في دون كيشوت، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا والمترجم إلى لغات مختلفة بعد الكتاب المقدس، على الرغم من أنه كتب أيضًا عددًا كبيرًا من الروايات إلا أنّ عمله يظل يرتبطا إلى الأبد بشخصيته.
يروي النبيل العبقري دون كيشوت دي لا مانشا مغامرات ألونسو كويجانو، وهو نبيل فقير ينتهي به الأمر إلى الجنون بعد قراءة العديد من الروايات الخيالية والاعتقاد بأنه فارس ضال.
قصته تمثل المفتاح الذي فتح الباب أمام عِلم ما فوق الأدب (إدماج الخيال في النص) من خلال المحاكاة الساخرة، إضافة إلى ذلك، بفضلها لا يزال تاريخ إسبانيا يعيش حتى اليوم. تصف هذه الصفحات بالفعل بدقة وتفصيل العديد من عادات ذلك الوقت.
تشارلز ديكنز /إنجلترا (1812-1870)
يعتبر من أفضل الروائيين الإنجليز في كل العصور بفضل:
• أوليفر تويست (1838).
• ترنيمة عيد الميلاد (1843).
• دوريت الصغيرة (1857).
هذه بعض الأعمال الأكثر رمزية لتشارلز ديكنز التي أظهرت كفاحه من أجل الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانًا في العصر الفيكتوري، وانتقاده الدؤوب للفقر والطبقات الاجتماعية، وتعاطفه الهائل مع الإنسان.
من ناحية أخرى كان بالنسبة للكثيرين، المؤلف الذي عرف، بمزيد من النجاح والانفعالية، كيفية تنسيق الكلمات في شكل قصة، في عيد الميلاد.
ويليام فولكنر/الولايات المتحدة الأمريكية (1897-1962)
حصل فولكنر على جائزة نوبل في الأدب، وكان من أفضل المبدعين للروايات التجريبية. كان أيضًا الأب للعديد من المؤلفين المعاصرين، مثل ماريو فارغاس يوسا، وخوان رولفو، وآنا ماريا ماتوت، والوجودي الأمريكي الإسباني العظيم خوان كارلوس أونيتي.
جاء الاعتراف به من روايته الرابعة، الصوت والغضب (1929)، التي تتميز بتعدد الأصوات مع رواة مختلفين، ما يدل على قدرة فولكنر الخارقة على إعادة إنشاء ميزات العقل البشري حرفيًا، حتى أكثرها شذوذًا.
فرانز كافكا/التشيك (1883-1924)
كان عمله عبارة عن مزيج من العناصر الخيالية والواقعية التي أيقظت الوعي في وقت كان الاغتراب المتأصل في العمل هو الشائع، لذا جعل كافكا الناس يتماهون مع التحوّل (1915) مع بطولة غريغوريو سامسا الذي تحوّل إلى حشرة مخيفة بين عشية وضحاها.
بصفته كاتبًا تعبيريًا ووجوديًا جيدًا تهتم موضوعات إبداعاته الأدبية بحالة الإنسان المعاصر أو القلق أو الذنب أو البيروقراطية أو الإحباط أو الوحدة.
خورخي لويس بورجيس/الأرجنتين (1899-1986)
بورخيس إحدى الشخصيات البارزة في الأدب العالمي الناطق باللغة الإسبانية، لم يكن احترامه لالتقاء الأضداد مع الوجود الأرجنتيني في رقصة التانغو أو السكاكين سوى البداية في كتابة طفل ولد تقريبًا والكتاب بيده.
وهكذا ولدت مكتبة بابل (1941) وأكثر من 50 قصة ومقال وقصيدة، تسمح للقراء (سواء كانوا رياضيين أو فلاسفة أو كيميائيين أو علماء فقه اللغة) بدخول متاهة بورخيس للانبهار بالحياة بعيون الآخرين وحتى يطور كل واحد نظريته الخاصة حول الموضوع.
وبهذا المعنى فإن العمى الناتج عن مرض وراثي منحه المفاتيح السرية للكتابة في مواضيع مختلفة، وكلها مواضيع تتعلق بالفلسفة والوجودية والكون وما إلى ذلك، ويتم التعبير عنها من خلال العقلانية.
الكتّاب الأكثر أهمية في التاريخ يجب أن يكونوا معروفين بأعمالهم
لسوء الحظ، قُلّصت قائمة أهم الكُتاب في التاريخ، ولكن هناك الكثير غيرهم. الحقيقة هي أنّ المؤلفين الذين ميّزوا ما قبل وما بعد في الأدب العالمي قد تم إهمالهم، لذلك علينا ألا ننسى:
• مجدلية بروست.
• قصص كامو.
• حكايات بو.
• أوليس لجيمس جويس.
ودون العودة بعيدًا بالزمن إلى الوراء نجد أيضًا كتّابًا أمثال فيليب روث، وبول أوستر وموراكامي، وساراماغو، زافون، أو جي كي رولينغ، هذا الكاتب الذي دخل إلى قلوب الآلاف من الشباب – والأقل شبابًا – من خلال عالمه الخاص.