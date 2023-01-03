من هم أهم سبعة كتاب في التاريخ؟

على الرغم من صعوبة القيام برحلة عبر تاريخ الأدب والتركيز فقط على عدد قليل من الكتاب، إلا أن هذا التقرير أراد اليوم مشاركة اختياراته الخاصة مع القراء.

إن ترتيب أهم الكتاب في التاريخ ليس بالمهمة السهلة، يمكننا محاولة تقييم جودة أعمالهم، ولكن في النهاية سيكون هناك دائما مساحة، وتأثير، وفقا لذوق كل من يقوم بالاختيار.