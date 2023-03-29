رواية "لسع الثلج" للسوري طه خليل.. أرشيف الخيبات

الرواية الصادرة، أخيرا، عن دار نفرتيتي (القاهرة) لا تدع للقارئ فرصة لالتقاط الأنفاس، فطه خليل يسعى إلى قول كل شيء دفعة واحدة، عبر سرد محموم؛ متواصل وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح، مستعيدا خيبات البطل المهزوم "يارو" الذي استفاق باكرا على الشعارات الكبرى والقضايا المصيرية والهتافات الأممية، لينتهي مكسور الروح في غرفة ضيقة بين أحضان فتاة تختزل في حنان نظرتها، كل نظريات "الديالكتيك" التي كانت قد منحت "يارو" ورفاقه أملا بالعدالة والرخاء وسعادة البشرية...

"لسع الثلج"، بهذا المعنى، ليست حكاية واحدة لها مقدمة ومتن وخاتمة، بل مجموعة حكايات تمتد على مدى نحو ثلاثة عقود، لتكتمل بعد مئتي صفحة على شكل "موزاييك مسبوك بعناية، يقدم ملمحا عن صورة المجتمع السوري وشماله الحزين.

وهذه الحكايات لا تروى وفق ترتيب زمني متسلسل، بل تتداخل الأزمنة والأمكنة وفق ما تمليه ذاكرة يارو المشوشة، فالبطل يكتفي بفتح "أرشيف الخسارات" المتراكمة، ويشرع في الإنشاد، فتتزاحم الوقائع، كيفما اتفق.

على صفحات الرواية، سنعرف حكاية الحاج توفو، والد يارو، الرجل الناقم على كل شيء بدءا من دجاجات البيت وصولا إلى عمامة إمام الجامع. صوته الجهوري الجاف يؤذن بميلاد يوم عاصف جديد في قرية حسوكا التي يصلي سكانها بخشوع في انتظار رسالة إلهية غامضة تنتشلهم من هذا البؤس.

شخصيات تراجيدية بدت وكأنها قادمة من إحدى المآسي الإغريقية؛ تبكي في أواخر الليل باحثة في مجاهل الظلمة عن نسغ الحياة. وجوه متعبة تعيد الى الأذهان أجواء رواية "ماتوا ورؤوسهم محنية" للسينمائي الكردي يلماز غوني..