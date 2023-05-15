الإماراتية خلود الحفيتي تصدر "خمسة أيام في بيت عمي"

أصدرت الكاتبة الإماراتية خلود الحفيتي كتابها الجديد "خمسة أيام في بيت عمي"، عن دار "أوستن ما كولي" البريطانية العالمية، في 42 صفحة من القطع المتوسط.

والكتاب عبارة عن قصة قصيرة من أدب الهوية الإماراتية الذي يأتي ضمن مبادرة "الحراك الثقافي" التي أسستها الكاتبة بأصول أدبية ثقافية هدفها تضمين الهوية الإماراتية المعنوية والمادية في قالب قصصي سردي قابل للنشر والترجمة العالمية.

وتقول خلود الحفيتي إنّ قرّاء ومقتني إصدارها الأول "خمسة أيام في بيت عمي" أغلبهم سينظرون إلى القصة على أنّها من مليون قصة، قصة للأطفال أو للناشئة، وأنّها أُنتِجَت بطريقة بسيطة، سهلة القراءة والفهم، وسيتلمّسون الكتاب من الخارج، يقلّبون صفحاته ويقرؤون الأسطر، وإذا حالفهم الحظ سيقرؤون ما وراء الأسطر أيضاً".

وتضيف أنّ "هذا الكتاب وما يحمله في طياته من قصة قصيرة إنجاز العمر وإرث عائلي، "كل مرة ألمح فيها غلاف الكتاب ينقبض قلبي فرحاً، وهذا ما أسميه (الشغف)، شغف الإنجاز وعظم الأثر".