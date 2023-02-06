سلمان رشدي يُصدر روايته الجديدة "فيكتوري سيتي" بعد تعرضه للطعن

بعد 6 أشهر من إصابته بجروح بالغة، إثر تعرضه للطعن في الولايات المتحدة، أصدر الكاتب البريطاني سلمان رشدي، رواية جديدة بعنوان "فيكتوري سيتي" (Victory City أو مدينة النصر)، التي تتناول قصة ملحمية لامرأة من القرن الرابع عشر تقيم في مدينة، وتعاني النفي والتهديد في عالم ذكوري.

وأنجز الكاتب الهندي الأصل هذه الرواية المرتقبة جدا قبل تعرضه للاعتداء، وهي بحسب ما ورد في التعريف عنها، ترجمة لملحمة تاريخية عن الشابة اليتيمة بامبا كامبانا التي تتمتع بقوى سحرية منحتها إياها إلهة، وأسست مدينة بيسناغا، ومعناها حرفيا مدينة النصر.

وأوضح مدير أعمال رشدي، أندرو وايلي، في تصريح نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الكاتب لن يلجأ إلى أي جهد ترويجي لروايته الخامسة عشرة التي تصدر الثلاثاء في الولايات المتحدة، والخميس في بريطانيا، مع أن ثمة تقدماً في تماثله للشفاء منذ الهجوم الذي تعرّض له في 12 آب/أغسطس 2022 وكاد يكلفه حياته.