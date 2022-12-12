"أيام على ورق" لأمجد عطري.. التغريبة السورية داخليا وخارجيا
شهد "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب"، بدورته الرابعة والستين، توقيع المجموعة الشعرية "أيام على ورق" للشاعر والمترجم السوري أمجد عطري، والتي توثق التغريبة السورية داخلياً وخارجياً.
وقال الشاعر السوري أمجد عطري، لـ"إرم نيوز، إن مجموعته الشعرية "أيام على ورق" تضمّ قصائد كُتبت ما بين الأعوام 2011 و 2020، وتوثّق التغريبة السورية داخلياً وخارجياً، عبر نصوص شعرية تؤرخ ما عاينه الإنسان السوري في بلده ثم في البلدان العربية والأوروبية خلال العقد الأخير.
وأضاف: "لقد استخدمت في صفحات هذه المجموعة تصميماً أشبه بصفحات المذكرة اليومية. ويتنوع فيه بناء القصائد ما بين القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة، مع بعض النثر، إذ يبدأ الكتاب بقصيدة البيت الواحد وينتهي بقصيدة تفعيلية طويلة".
"أيام على ورق" صادرة عن دار موزاييك للدراسات والنشر، التي يديرها الناشر السوري محمد طه العثمان، حيث سبق لتلك الدار أن نشرت لعطري مجموعة شعرية أخرى باسم "أسماء الحبّ الحسنى"، فضلاً عن رواية "السقوط" لألبير كامو بعد ترجمتها عن الفرنسية.
ويحمل الشاعر السوري أمجد عطري شهادة الماجستير في الترجمة الإلكترونية السمعية والبصريّة من المعهد العالي للترجمة والترجمة الفوريّة في جامعة دمشق، علاوة على ماجستير آخر في الترجمة ونقدها من جامعة إكس - مارسيليا الفرنسية.