"أيام على ورق" لأمجد عطري.. التغريبة السورية داخليا وخارجيا

"أيام على ورق" صادرة عن دار موزاييك للدراسات والنشر، التي يديرها الناشر السوري محمد طه العثمان، حيث سبق لتلك الدار أن نشرت لعطري مجموعة شعرية أخرى باسم "أسماء الحبّ الحسنى"، فضلاً عن رواية "السقوط" لألبير كامو بعد ترجمتها عن الفرنسية.

ويحمل الشاعر السوري أمجد عطري شهادة الماجستير في الترجمة الإلكترونية السمعية والبصريّة من المعهد العالي للترجمة والترجمة الفوريّة في جامعة دمشق، علاوة على ماجستير آخر في الترجمة ونقدها من جامعة إكس - مارسيليا الفرنسية.