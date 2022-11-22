زينب علي البحراني: الرواية أكثر كرماً من القصة القصيرة في مساحات الحرية

اشتهرتِ بروايات رومانسيَّة مثل "هل تسمح لي أن أحبَّك؟" و"لأنّي أُحبُّها..."؛ لماذا تميلين إلى هذا النوع الأدبي؟

لأنني كنتُ مؤمنة بوجود الحُب على وجه الأرض وقُدرته على التأثير والتغيير وصُنع المستحيل في العالم، كما كانت لي رغبة بالتعبير عن رؤية الأنثى ووجهة نظرها تجاه بعض الشؤون العاطفية التي لا تُطرح على طاولة البوح في عالمنا العربي رغم أنها بعيدة عن الانجذاب الجسدي وما يلفه من تحريم وغموض مبالغ فيه..

الحُب شعور معنوي رقيق؛ ومن المؤسف أن اكتساح البلادة والبلاهة واقع اليوم حوّل هذا الشعور المهم إلى مثار لسخرية ذوي المشاعر المتصحّرة ووسيلة لتندُّرهم!

تراهنين على القارئ البسيط كما كتبتِ في مقدمة رواية "لأنّي أُحبُّها..."، هل هو رهان صائب؟ وما المقصود به؟

أجل؛ أراهن على عاشق القراءة الذي يتعامل مع كل كتاب يقرأه باعتباره أرضاً جديدة يسافر إليها بهدف الاستكشاف والاستجمام والتسلية، وأتجنب القارئ "الناقد المتخصص" أو القارئ الذي "يمتهن الأدب" ويكتبه، لأن معظم هؤلاء – بكل أسف- يتحفزون لمهاجمة المؤلف وتدمير معنوياته إلى درجة دفعه للتفكير بهُجران الكتابة إلى الأبد!

نجم الفن التشكيلي السوري "لؤي كيَّالي" أحرق كل لوحات معرضه الفني الذي كان بعنوان: "في سبيل القضية" عام 1967م كرد فعل ناجم عن إحباطه من الآراء السلبية التي هاجمه بها النقاد..

أُدباء كثيرون وفنانون ومبدعون في مختلف المجالات دمّرهم الهجوم السلبي وقضى على مواهبهم بدل أن يدفعها للأمام، من جهة أخرى القارئ الذي لا ينتمي للمشتغلين بمجال النقد الأكاديمي أو كتابة الأدب هو الصديق الحقيقي الذي نرغب بمراسلته عن طريق الكتاب، إنه هو الذي يُعجب بالمؤلّف ويتحدث عنه ويبحث عن كتابه ويقتنيه ويقرأه بروح متواضعة لم تُدنسها فوقيّة المتخصصين وعُقدهم.