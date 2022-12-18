"نسرٌ على الطاولة المجاورة".. جديد الروائي السوري خالد خليفة
صدر للروائي السوري خالد خليفة كتاب جديد بعنوان "نسرٌ على الطاولة المجاورة"، عن دار هاشيت أنطوان/نوفل (بيروت).
وعرف خليفة باصداره عددا من الروايات التي نالت رواجا، لكنه في هذا الكتاب يهجر النوع الروائي ليدون تأملاته ومشاهدته في الحياة والعزلة والكتابة.
وجاء في نبذة للناشر أن "خليفة يستعيد في هذا الكتاب فصولاً من طفولته، ومن بداياته مع الكتابة، ولا يتعثر عندما يكتب عن العثرات السابقة، بل يقفز فوقها برشاقة، ناظراً إلى العالم كعادته بمزيجٍ من الحب والازدراء".
الكتاب أشبه بمذكرات أو سيرة ذاتية للروائي ينقل من خلالها للقارئ أفكاره وقناعاته وجانبا من رحلته مع الكتابة، إذ "يسيطر الكاتب على مفهوم الزمن، فيستعمله كسردٍ يتقطع حينًا، ويستمر حينًا آخر عبر شخوص تظهر ثم تختفي".
خالد خليفة
كاتب سيناريو وروائي سوري (مواليد حلب، 1964). تُرجمت أعماله إلى الكثير من اللغات.
في رصيده ستّ روايات: «حارس الخديعة» (1993)، «دفاتر القرباط» (2000)، «مديح الكراهية» (2006) التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربيّة، «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» (2013) التي وصلت أيضًا إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر وحازت جائزة نجيب محفوظ لعام 2013، «الموت عمل شاق» (2016) التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية (National book award)، و«لم يصلِّ عليهم أحد» (2019) التي أدرجت على القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية.
للكاتب أيضًا عدد من سيناريوهات المسلسلات التلفزيونيّة منها «سيرة آل الجلالي» (1999) ومسلسل «هدوء نسبي» (2009).