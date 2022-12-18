"نسرٌ على الطاولة المجاورة".. جديد الروائي السوري خالد خليفة

وعرف خليفة باصداره عددا من الروايات التي نالت رواجا، لكنه في هذا الكتاب يهجر النوع الروائي ليدون تأملاته ومشاهدته في الحياة والعزلة والكتابة.

وجاء في نبذة للناشر أن "خليفة يستعيد في هذا الكتاب فصولاً من طفولته، ومن بداياته مع الكتابة، ولا يتعثر عندما يكتب عن العثرات السابقة، بل يقفز فوقها برشاقة، ناظراً إلى العالم كعادته بمزيجٍ من الحب والازدراء".

الكتاب أشبه بمذكرات أو سيرة ذاتية للروائي ينقل من خلالها للقارئ أفكاره وقناعاته وجانبا من رحلته مع الكتابة، إذ "يسيطر الكاتب على مفهوم الزمن، فيستعمله كسردٍ يتقطع حينًا، ويستمر حينًا آخر عبر شخوص تظهر ثم تختفي".

خالد خليفة

كاتب سيناريو وروائي سوري (مواليد حلب، 1964). تُرجمت أعماله إلى الكثير من اللغات.