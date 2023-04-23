أصدر مركز اللغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي كتابا لأستاذ الأدب الحديث وعلم الجمال في جامعة حلب سعد الدين كليب بعنوان "العربية وفلسفة الجمال: قراءة جمالية في لسان العرب".

ويحتوي على قسمين: الأول بعنوان "العربية وفلسفة الجمال: قراءة جمالية في لسان العرب"، والثاني بعنوان "معجم لألفاظ الجمالية في لسان العرب"، ويقع الكتاب في 468 صفحة من القطع المتوسط، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال المؤلف في مقدمة الكتاب: "تزخر المعاجم العربية بثقافة مجتمعية متنوعة الأنساق ومتعددة الطبقات والدلالات التاريخية، ما يجعلها مادة غنية بين أيدي الباحثين، من مختلف العلوم الاجتماعية والدينية والفلسفية والأنثروبولوجية والجمالية، فضلاً عن علوم اللغة المتعددة أصلاً".

وأضاف، أن كثرة المواد الجمالية الداخلة في نسيج اللغة العربية المعاصرة تؤكد الامتداد الثقافي الجمالي في وعي الأمة، كما تؤكد التواصل اللغوي عبر التاريخ. ويوضح أنه اختار معجم لسان العرب، دون سواه من المعاجم العربية القديمة، لأنه من أكثر المعاجم دقة وإحاطة واستيعاباً للعربية.

وعن الفصل الأول "البحث في اللغة والوعي والثقافة"، قال كليب:"العلامة اللغوية تتألف من عنصرين، هما الدال والمدلول. أما الدال فهو الصورة الصوتية من العلامة، في حين أن المدلول هو الصورة النفسية منها، لأنها لا تدل على الشيء بذاته، وإنما تدل على أثره النفسي فينا".