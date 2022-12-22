جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة تعلن الفائزين بدورتها الحادية والعشرين

وذهبت الجائزة في فرع "الرحلة المحققة" إلى نهى عبد الرازق الحفناوي من مصر عن كتاب (حقيقة المجاز إلى الحجاز) لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، والمهدي عيد الرواضية من الأردن عن كتاب (زبدة الآثار فيما وقع لجامعه في الإقامة والأسفار) لمحمد بن أحمد بن محمد بن جمال الدين سكيكر الحنفي الدمشقي الحلبي.

وكذلك فاز في الفرع نفسه عامر سلمان أبو محارب من الأردن عن كتاب (الدرر البهية في الرحلة الأوروبية) لمحمود أفندي عمر الباجوري، وكوثر أبو العيد من المغرب عن كتاب (الرحلة الحجازية) لمحمد بوشعرة.

وفي فرع (الرحلة المترجمة) فاز بالجائزة كل من عبد القادر الجموسي من المغرب عن كتاب (رحلة المغربي في مجاهل أمريكا) الصادر باللغة الإنجليزية لكابيزا دي فاكا، وأبو بكر العيادي من تونس عن كتاب (محور الذئب) الصادر باللغة الفرنسية لسيلفان تيسون.