"ماء حي".. رواية تسرد سلسلة من التأملات بلغة شعرية

تقدم رواية ماء حيّ الصادرة العام الجاري عن دار الآداب تشتُّتَ رسَّامة وحيدة، تسرد سلسلة من التأملات والاستطرادات حول الوقت، والحياة، والموت، والأحلام، والكائنات، والإنسان، والوجود، والإبداع.

الرواية من تأليف الكاتبة البرازيلية كلاريس ليسبكتور، صاحبة مقولة "الكلمة هي سيادتي على العالم"، وتمَّت ترجمتها إلى اللغة العربية مِن قِبل المترجمة اللبنانية صفاء جبران.