"ماء حي".. رواية تسرد سلسلة من التأملات بلغة شعرية
تقدم رواية ماء حيّ الصادرة العام الجاري عن دار الآداب تشتُّتَ رسَّامة وحيدة، تسرد سلسلة من التأملات والاستطرادات حول الوقت، والحياة، والموت، والأحلام، والكائنات، والإنسان، والوجود، والإبداع.
الرواية من تأليف الكاتبة البرازيلية كلاريس ليسبكتور، صاحبة مقولة "الكلمة هي سيادتي على العالم"، وتمَّت ترجمتها إلى اللغة العربية مِن قِبل المترجمة اللبنانية صفاء جبران.
وتعبّر شخصية الرواية عن أحاسيسها ومشاعرها وانعكاساتها، وما إلى ذلك، من خلال الصور، في محاولة منها لاستعمال الكلمات في إنشاء نص يشابه استعمالها للألوان في الرسم.
وما يميز حبكة "ماء حي" عن غيرها تيار الوعي.. تيار يجرى بلغة شعرية محملة بالرموز والاستعارات، تقودنا البطلة من خلالها للغوص في عالم الشخصية الأنثوية، منطلقة من القضايا الأكثر حميمية، نحو القضايا العامة.
وأظهرت كلاريس ليسبكتور في الرواية المكونة من 104 صفحات وتباع بسعر 8 دولارات ، تمردها على شكل الرواية الكلاسيكي، فخلقت نوعًا كتابيًّا جديدًا، يتسم بالسيولة، ناتجًا عن حرية إبداعية كبيرة.