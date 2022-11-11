"المعجم التاريخي للغة العربية".. ديوان الأدب ورحلة المعرفة

احتفى معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ41، بإتمام 19 مجلدا جديدا من "المعجم التاريخي للغة العربية"، مضافة إلى 9 مجلدات سابقة، ليصبح العدد الإجمالي المكتمل 36 جزءا.

وترصد المجلدات الـ19، أربعة أحرف وهي الحاء والخاء والدال والذال، ليصبح العدد الكلي للحروف التي تم تحريرها إلى حد الآن 9 أحرف، من الهمزة إلى الذال.

سجل للأمة وتاريخها

وكان حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، والذي أشرف بشكل مباشر على هذا المشروع، أعلن إطلاق المجلدات الجديدة، لافتا إلى أن المعجم التاريخي متاح بشكليه المطبعي والرقمي.

وأكد في كلمته التي ألقاها بمعرض الشارقة للكتاب، أن "المعجم التاريخي ليس كسائر المعاجم، ولا يشرح الكلمات العربية ويعرّف معانيها فقط، إنما هو سجل هذه الأمة وتاريخها، وديوان أشعارها، وأخبارها، وأمثالها، ابتداء من عصر النقوش القديمة ومرورا بعصور العرب التاريخية، وصولا إلى العصر الحديث".