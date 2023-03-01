الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2023

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة، وهما نجوى بن شتوان (عن "زرايب العبيد" في العام 2017) وميرال الطحاوي (عن "بروكلين هايتس" في العام 2011).

كما وصل أزهر جرجيس، إلى القائمة الطويلة في العام 2020 عن روايته "النوم في حقل الكرز"، فيما ترشح 3 كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم "الصديق حاج أحمد وفاطمة عبد الحميد وزهران القاسمي".