الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2023
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الأربعاء، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها السادسة عشرة.
وضمت القائمة رواية "منا" للصديق حاج أحمد، ورواية "حجر السعادة" لأزهر جرجيس، ورواية "كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان، و"أيام الشمس المشرقة" لميرال الطحاوي، و"الأفق الأعلى" لفاطمة عبد الحميد، و"تغريبة القافر" لزهران القاسمي.
وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عقد افتراضيا، حيث كشف رئيس لجنة التحكيم محمد الأشعري، عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة "الأكاديمية والروائية المصرية ريم بسيوني، وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي، وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عمانية، وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحفية جزائرية، وياسين عدنان، عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة".
ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية، وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في احتفالية تنظم في أبو ظبي يوم 21 أيار /مايو 2023.
وتضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السادسة عشرة "3 كاتبات و3 كتاب من 6 دول عربية"، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة، وهما نجوى بن شتوان (عن "زرايب العبيد" في العام 2017) وميرال الطحاوي (عن "بروكلين هايتس" في العام 2011).
كما وصل أزهر جرجيس، إلى القائمة الطويلة في العام 2020 عن روايته "النوم في حقل الكرز"، فيما ترشح 3 كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم "الصديق حاج أحمد وفاطمة عبد الحميد وزهران القاسمي".