تعديل روايات أغاثا كريتسي لحذف نصوص "مسيئة"
ذكرت تقارير صحفية أن روايات الكاتبة الإنجليزية أغاثا كريستي الملقبة بـ"ملكة قصص الجريمة" تم تعديلها وإعادة نشرها، لإزالة الإشارات العنصرية والمقاطع الأخرى التي تعتبر "مسيئة" في العصر الحديث.
وأشارت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، الاثنين، أن دار النشر البريطانية "HarperCollins" حرّرت بعض المقاطع وأزالت بعضها تمامًا من إصداراتها الرقمية الجديدة لبعض روايات كريستي التي تضم الشخصية التلفزيونية في مسلسل المحقق البلجيكي "هيركيول بوارو"، و"ميس ماربيل" في مسلسل تلفزيوني آخر.
وتضمنت التعديلات التي أُدخلت على الكتب، تغييرات في المونولوج الداخلي للرواية.
ونقلت الشبكة عن بيان لتلك المؤسسة نشرته صحيفة "تليغراف" البريطنية قوله، إنه "على سبيل المثال، تم حذف وصف بوارو لشخصية أخرى بأنه يهودي في رواية كريستي الأولى (القضية الغامضة في الأنماط) من الإصدار الجديد.
وخلال النسخة المنقحة من مجموعة القصص القصيرة لميس ماربيل، تم استبدال كلمة "وطني" بكلمة "محلي" فيما تمت مراجعة مقطع يصف الخادم بأنه "أسود" و"مبتسم" ليتم الاشارة اليه الآن ببساطة بأنه "مطيع"، دون الإشارة إلى عرقه.
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أنه في رواية 1937 "الموت على النيل"، أزيلت الإشارات إلى "الشعب النوبي" إضافة إلى حذف مصطلح "شرقي".
وفي طبعة جديدة من رواية عام 1964 بعنوان "لغز الكاريبي"، تمت إزالة الإشارة إلى أن عاملة فندق من غرب الهند وهي تبتسم لها "أسنان بيضاء جميلة"، وأصبحت عبارة "أسنان جميلة".
وفي الكتاب نفسه، تم تعديل وصف المرأة الشابة بأنها "من النوع الغجري" لتصبح الآن ببساطة "امرأة شابة"، وأزيلت إشارات أخرى إلى الغجر من النص.