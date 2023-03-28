تعديل روايات أغاثا كريتسي لحذف نصوص "مسيئة"

وتضمنت التعديلات التي أُدخلت على الكتب، تغييرات في المونولوج الداخلي للرواية.

ونقلت الشبكة عن بيان لتلك المؤسسة نشرته صحيفة "تليغراف" البريطنية قوله، إنه "على سبيل المثال، تم حذف وصف بوارو لشخصية أخرى بأنه يهودي في رواية كريستي الأولى (القضية الغامضة في الأنماط) من الإصدار الجديد.

وخلال النسخة المنقحة من مجموعة القصص القصيرة لميس ماربيل، تم استبدال كلمة "وطني" بكلمة "محلي" فيما تمت مراجعة مقطع يصف الخادم بأنه "أسود" و"مبتسم" ليتم الاشارة اليه الآن ببساطة بأنه "مطيع"، دون الإشارة إلى عرقه.