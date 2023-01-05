فاز بجائزة الملك فيصل العالمية.. عبدالفتاح كيليطو مستكشف التراث بنظريات الحداثة

فيما كتبت الروائية السورية مها حسن: "قليلة هي الجوائز المنصفة.. جائزة الملك فيصل العالمية لعبد الفتاح كيليطو عدالة وإنصاف.. هذا الرجل من أهم الأسماء المؤثرة في المشهد الثقافي العربي، وأنا شخصيًا تعلمت منه طرقًا جديدة للتفكير".

وجاء في بيان للأمانة العامة لجائزة الملك فيصل أن الروائي عبدالفتاح كيليطو منح الجائزة؛ "لبراعته في تأويل الأعمال السردية العربية القديمة بدراسات مكثفة أحاطت بها في شتى أنواعها".

وأشاد البيان في حيثيات منح الجائزة، قائلا: "تمثل كيليطو المناهج النقدية الحديثة تمثلًا إيجابيًا، وعمله على تكييفها بما يناسب رؤيته التي اتصفت بالجدة والطرافة والإبداع، وبها ارتاد مناطق في السرد العربي القديم لم يلتفت إليها أحد قبله، وتميزه بالقدرة على تقديم السرد العربي للقارئ العام بأسلوب واضح ودقيق".

حيرة بين لغتين

يكتب كيليطو باللغتين العربية والفرنسية، وبمقدار ما شكل ذلك ميزة، فإنه أيضا كان عائقا، ففي حوار أجرته أمينة عاشور مع كيليطو، سألته فيه عن سبب التأخر في النشر قياسا مع زملائه، فاعترف لها أن التعدد اللغوي لديه كان عائقا، وقال: "كانوا يعرفون بأي لغة عليهم أن يكتبوا، العربية أم الفرنسية.. أما أنا فكنت مترددًا بين اللغتين، وهكذا فما كان منتظرًا أن يكون مصدر غنى وثراء، تحول عندي عائقًا".

يقول المفكر المغربي عبدالسلام بن عبدالعالي في كتابه "عبدالفتاح كيليطو أو عشق اللسانين": "لقد كانت حيرة كيليطو متفرعة ومتشعبة، هل يكتب بالعربية عن العرب، أم يكتب بها عن الفرنسيين؟ هل يكتب بالفرنسية عن الفرنسيين أم يكتب بها عن العرب؟ لم تكن المشكلة لديه هي اختيار اللغة التي عليه أن يكتب بها، بل أيضًا اختيار الإنتماء اللغوي للنصوص والتجارب التي سيكتب عنها.. إن أسئلة مثل هذه لن تراود إلا كاتبا يملك مشروعا، ويملك بالتالي فلسفة لهذا المشروع، فاللغة الأم ليست أداة للتعبير فحسب، بل هي حاملة إرث ثقافي وفكري قد يحضر بكامل ثقله أثناء الكتابة بها".

ودرس كيليطو الأدب الفرنسي لأكثر من أربعين عاما، غير أنه لم يكن ينشر دراسات عن الأدب الفرنسي إلا لمامًا، فهو يعترف: "لن أضيف شيئًا يذكر لما كتبه الفرنسيون. وفضلًا عن ذلك، فإنهم، وهذا هو المهم، لا ينتظرون مني أن أكتب عن أدبهم".

ويستطرد صاحب "الأدب والإرتياب": "أدبهم لا يحتاجني. على العكس من ذلك، لم يفارقني شعور، ساذج بلا شك، أن الأدب العربي يحتاجني بقدر ما أنا أحتاجه، كان ذلك اعتقادًا ثابتًا لدي، ولولاه لما كتبت على الإطلاق".

السيرة الذاتية

درس كيليطو بكلية الآداب في جامعة محمد الخامس بالرباط، وتخصص في الأدب الفرنسي، وتابع دراسته إلى أن نال دبلوم الدراسات العليا عام 1971 في موضوع عن الروائي فرنسوا مُورْياك.

وكان قد بدأ التدريس بكلية الأدب منذ العام 1968، واستمر يُدرس بها النظريات الأدبية الحديثة إلى أن تقاعد العام 2010.

وبجانب اهتمامه بالأدب الفرنسي لم ينقطع تواصله بالأدب العربي، وفي العام 1967 وبمناسبة تحضير شهادة في الأدب المقارن، اكتشف الأدب العربي القديم، ودرس عن كثب مؤلفات النقاد على الخصوص، ومن بينهم ابن قتيبة، وقدامة بن جعفر، والآمدي، والقاضي الجرجاني، وعبدالقاهر الجرجاني.

وفي نهاية الستينيات ظهرت موجة التحليل البنيوي للسرد، فاهتم بها واطلع على كتابات رولان بارت، وجيرار جونيت، وتسفيتان تودوروف.. فقرر حينئذ أن يخصص شهادة الدكتوراة للسرد العربي القديم، فسجل بجامعة السوربون الجديدة موضوعًا عن المقامات، مركزًا على علاقة السرد بالأنساق الثقافية.