فاز بجائزة الملك فيصل العالمية.. عبدالفتاح كيليطو مستكشف التراث بنظريات الحداثة
تشكو الأوساط الثقافية والأدبية من أن الجوائز، وخصوصا العربية، غالبا ما تذهب إلى الوجهة الخاطئة، وتصل لمن لا يستحقها؛ لكن إعلان فوز الروائي والناقد المغربي عبدالفتاح كيليطو بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2023، أمس الأربعاء، ضمن فئة اللغة العربية والأدب، قد أنصف أحد أبرز المشتغلين في التراث السردي العربي.
جماليات التراث
كيليطو، المولود في مدينة الرباط العام 1945، سعى طوال تجربته الأدبية إلى استشكاف جماليات التراث العربي بأدوات ونظريات الحداثة، من دون الانبهار بها أو الوقوع تحت سطوتها، فقد استطاع ايجاد التوازن بين الانفتاح على النطريات الأدبية الغربية، والاحتفاء بالقدر ذاته، بالتراث السردي العربي الحافل، نثرا وشعرا، وتذوق صوره وتراكيبه وعوالمه المدهشة، علمًا أن موضوع الجائزة لهذا العام كان "السرد العربي القديم والنظرية الحديثة".
ووفقًا لهذه الرؤية النقدية الحصيفة، أفرد كيليطو مساحة واسعة من اهتماماته الثقافية لقراءة التراث السردي العربي، ومحاورته ومساجلة رموزه من زوايا عدة، وهو في اشتغاله ذاك، استخدم النظريات الغربية الحديثة ليقارب التراث من منظور جمالي ونقدي بحت، فكانت الحصيلة كتب شكلت إضافة لافتة في هذا المجال، مثل "الأدب والغرابة"، "العين والإبرة"، "الحكاية والتأويل"، "المقامات"، "الأدب والإرتياب"، "الغائب"، "متاهات القول".. وغيرها من الكتب التي اتسمت بـ"التنقيب والمكاشفة".
وتتمتع كتابات كيليطو بخصوصية فريدة، فهو يغوص في حقول السرد العربي مقتنصًا القصص والحكايا المعبرة التي تحول التدوين لديه الى نوع من "التسلية المعرفية"، إذ "يجترح أسئلة جادة وجديدة، وينغمس في الاحتمالات والمقارنات، مستندًا إلى بحث دائم وتقليب واع في المخطوطات والكتب والدراسات قديمها وحديثها".
وقال الناقد المغربي عبداللطيف الورواري تعليقا على الجائزة: "عبدالفتاح كيليطو، في تقديري، كشف بدراساته المختلفة للأدب العربي أدبًا آخر، ممتعًا ومختلفًا، لأنه قد لامس روحه ودرج بمهماز الساحر في مظانه الشاهقة، دون دعاوى النظرية وفروضها المسبقة".
فيما كتبت الروائية السورية مها حسن: "قليلة هي الجوائز المنصفة.. جائزة الملك فيصل العالمية لعبد الفتاح كيليطو عدالة وإنصاف.. هذا الرجل من أهم الأسماء المؤثرة في المشهد الثقافي العربي، وأنا شخصيًا تعلمت منه طرقًا جديدة للتفكير".
وجاء في بيان للأمانة العامة لجائزة الملك فيصل أن الروائي عبدالفتاح كيليطو منح الجائزة؛ "لبراعته في تأويل الأعمال السردية العربية القديمة بدراسات مكثفة أحاطت بها في شتى أنواعها".
وأشاد البيان في حيثيات منح الجائزة، قائلا: "تمثل كيليطو المناهج النقدية الحديثة تمثلًا إيجابيًا، وعمله على تكييفها بما يناسب رؤيته التي اتصفت بالجدة والطرافة والإبداع، وبها ارتاد مناطق في السرد العربي القديم لم يلتفت إليها أحد قبله، وتميزه بالقدرة على تقديم السرد العربي للقارئ العام بأسلوب واضح ودقيق".
حيرة بين لغتين
يكتب كيليطو باللغتين العربية والفرنسية، وبمقدار ما شكل ذلك ميزة، فإنه أيضا كان عائقا، ففي حوار أجرته أمينة عاشور مع كيليطو، سألته فيه عن سبب التأخر في النشر قياسا مع زملائه، فاعترف لها أن التعدد اللغوي لديه كان عائقا، وقال: "كانوا يعرفون بأي لغة عليهم أن يكتبوا، العربية أم الفرنسية.. أما أنا فكنت مترددًا بين اللغتين، وهكذا فما كان منتظرًا أن يكون مصدر غنى وثراء، تحول عندي عائقًا".
يقول المفكر المغربي عبدالسلام بن عبدالعالي في كتابه "عبدالفتاح كيليطو أو عشق اللسانين": "لقد كانت حيرة كيليطو متفرعة ومتشعبة، هل يكتب بالعربية عن العرب، أم يكتب بها عن الفرنسيين؟ هل يكتب بالفرنسية عن الفرنسيين أم يكتب بها عن العرب؟ لم تكن المشكلة لديه هي اختيار اللغة التي عليه أن يكتب بها، بل أيضًا اختيار الإنتماء اللغوي للنصوص والتجارب التي سيكتب عنها.. إن أسئلة مثل هذه لن تراود إلا كاتبا يملك مشروعا، ويملك بالتالي فلسفة لهذا المشروع، فاللغة الأم ليست أداة للتعبير فحسب، بل هي حاملة إرث ثقافي وفكري قد يحضر بكامل ثقله أثناء الكتابة بها".
ودرس كيليطو الأدب الفرنسي لأكثر من أربعين عاما، غير أنه لم يكن ينشر دراسات عن الأدب الفرنسي إلا لمامًا، فهو يعترف: "لن أضيف شيئًا يذكر لما كتبه الفرنسيون. وفضلًا عن ذلك، فإنهم، وهذا هو المهم، لا ينتظرون مني أن أكتب عن أدبهم".
ويستطرد صاحب "الأدب والإرتياب": "أدبهم لا يحتاجني. على العكس من ذلك، لم يفارقني شعور، ساذج بلا شك، أن الأدب العربي يحتاجني بقدر ما أنا أحتاجه، كان ذلك اعتقادًا ثابتًا لدي، ولولاه لما كتبت على الإطلاق".
السيرة الذاتية
درس كيليطو بكلية الآداب في جامعة محمد الخامس بالرباط، وتخصص في الأدب الفرنسي، وتابع دراسته إلى أن نال دبلوم الدراسات العليا عام 1971 في موضوع عن الروائي فرنسوا مُورْياك.
وكان قد بدأ التدريس بكلية الأدب منذ العام 1968، واستمر يُدرس بها النظريات الأدبية الحديثة إلى أن تقاعد العام 2010.
وبجانب اهتمامه بالأدب الفرنسي لم ينقطع تواصله بالأدب العربي، وفي العام 1967 وبمناسبة تحضير شهادة في الأدب المقارن، اكتشف الأدب العربي القديم، ودرس عن كثب مؤلفات النقاد على الخصوص، ومن بينهم ابن قتيبة، وقدامة بن جعفر، والآمدي، والقاضي الجرجاني، وعبدالقاهر الجرجاني.
وفي نهاية الستينيات ظهرت موجة التحليل البنيوي للسرد، فاهتم بها واطلع على كتابات رولان بارت، وجيرار جونيت، وتسفيتان تودوروف.. فقرر حينئذ أن يخصص شهادة الدكتوراة للسرد العربي القديم، فسجل بجامعة السوربون الجديدة موضوعًا عن المقامات، مركزًا على علاقة السرد بالأنساق الثقافية.
ونشرت الأطروحة العام 1983، وكان لها صدى طيب في أوساط المستعربين الفرنسيين، حيث أقبل بعضهم على ترجمة النصوص التي قام بدراستها، ومن بينها مقامات الهمذاني والحريري.
وحظي كتاب "ألف ليلة وليلة" باهتمام خاص من جانب كيليطو الذي خصص له رواية بعنوان "أنبئوني بالرؤيا"، وكذلك كتاب "العين والإبرة، دراسة في ألف ليلة وليلة"، شارحًا القيمة العالية لهذا الأثر الذي تجاوز تأثيره حدود العالم العربي ليعانق عين القارئ بلغات شتى.
وعمل أستاذا زائرا ومحاضرا بجامعة السوربون الجديدة، وجامعة هارفارد، وجامعة برينستون، وجامعة شيكاغو، وجامعة أوكسفورد، ومعاهد كالكوليج دو فرانس.
وبموازاة ذلك، ترجمت كتاباته إلى ما يقرب من عشر لغات، كما نال عددا من الجوائز عن إنتاجه الأدبي والنقدي.
جائزة الملك فيصل العالمية
أنشئت جائزة الملك فيصل العام 1977، ومُنحت للمرة الأولى العام 1979 تقديرًا للأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم المتميزة في خمسة أفرع هي: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، والعلوم.
وتهدف الجائزة إلى إثراء الفكر الإنساني والإسهام في تقدم البشرية وتأصيل القيم الإسلامية وإبرازها، وتكريم العلم والعلماء، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للجائزة.
وتبلغ قيمة الجائزة في كل فئة من فئاتها الخمس نحو 200 ألف دولار مع ميدالية ذهبية، وتوزع مناصفة إذا كان الفائز أكثر من شخص في الفئة ذاتها.