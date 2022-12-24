الكاتب السوري سامي مبيض.. طريق الحداثة مر بدمشق

يضع الكاتب والمؤرخ السوري سامي مروان مبيّض الحداثة في سوريا على سكة ورقية، ويقود بها إلى استكشاف المجتمع السوري ومدى استعداده للخروج من أسوار دمشق القديمة نحو عالم متطور، وينطلق معها في كتاب (سكّة الترامواي، طريق الحداثة مرّ بدمشق) الصادر عن دار رياض نجيب الرئيس والذي تم طرحه بمعرض بيروت الدولي للكتاب هذا الشهر.

يحجز الكاتب مقعدا له في "الترامواي" متنقلا بين المدن السورية وكلاسيكيتها وتاريخها وانفتاحها على التجدد في القرنين التاسع عشر والعشرين، فنجد بين صفحاته أن انتقال المجتمع السوري إلى الحداثة بدأ فعليا مع "التنظيمات العثمانية التي أسست طبقة وسطى في المجتمع وأصبح أبناؤها أداة التغيير والتطوير في بلادهم".

وتقول صفحات الكتاب إن "معركة التغيير شُنّت عمودياً وأفقياً على ثلاث جبهات بين ثلاثة مكونات اجتماعية: الشباب المتعلّم وآباؤهم المحافظون، الرجل والمرأة، ورجال الدين".