في رواية "قارئة القطار".. البحث عن ذاكرة مفقودة

يبحث الكاتب المصري إبراهيم فرغلي، عن أصول هوية الإنسان، من خلال طرق سريالية، للبحث عن ذاكرته، في الماضي، ومن خلال عملية تداخل بين الأزمان المختلفة، كاشفًا عن الطريق المعقّد الذي تمر من خلاله تلك الهوية، وذلك عبر روايته "قارئة القطار" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، والفائزة بجائزة نجيب محفوظ 2023، كأفضل رواية مصرية.

وترتكز الرواية على أحداث غامضة، ويجسد بطولتها محمود الفاقد للذاكرة، الذي يعمل الكاتب على إعادة تعريفه كشخصية، واستعادة ذاكرته، من خلال محطات مختلفة داخل القطار الذي لا يتوقف عن الركض.

ومنذ البداية يشعل فرغلي الحواس، من خلال الكشف عن غرابة الشخصية، وغربتها، إذ يكون على شخصية مجهولة الاسم اكتشاف القطار السريع الذي قفز إلى داخله بصعوبة، من أجل اللحاق بميعاد مقابلة عمل في شركة للأدوية.