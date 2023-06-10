الامتحانات والتضخم يلقيان بظلالهما على الدورة 28 للمعرض الدولي للكتاب بالرباط

وقال بنعود محمد ربيع، وهو مدير دار نشر مغربية ومستشار اتحاد الناشرين المغاربة: "شاركت عدة مرات في معرض الدار البيضاء، وشاركت في الدورة السابعة والعشرين للمعرض بالرباط، وهذه الدورة".

وأضاف أنه لاحظ أن "الإقبال متوسط هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية؛ بسبب أنه تزامن مع الامتحانات الإشهادية (البكالوريا والامتحانات الجامعية)".

وأردف أن "التنظيم محكم خاصة من ناحية النظافة والأمن وإقبال العارضين من خارج المغرب وحضور دور نشر عربية وأفريقية وأوروبية"، مشيرًا إلى أن "الكتب التي تلاقي إقبالًا أكبر هي الكتب الأكاديمية وكتب الطفل".

التضخم يلقي بظلاله

من جهته، قال العارض المغربي محمد البحبوح الذي شارك لأكثر من 12 مرة في دورات سابقة لمعرض الكتاب الدولي بالمغرب، إن "نقل المعرض إلى مدينة الرباط قيمة مضافة، كان لا بد من القطيعة مع معرض الدار البيضاء الذي كان يغرق سنة بعد أخرى في العشوائية والفوضى".

وأضاف لوكالة "رويترز"، أن "هنالك تراجعًا في الحضور مقارنة بالدورة السابقة؛ بسبب تزامن فترة المعرض مع امتحانات آخر السنة، وبسبب الإكراهات المادية للمغاربة، فهذه سنة الغلاء والتضخم، وتلقي بظلالها على إقبال المغاربة على الكتب وتنعكس على القدرة الشرائية للباحثين".

وسجل التضخم في المغرب مستويات لم يسبق لها مثيل في الأشهر القليلة الماضية.

وبلغ في نهاية شباط/ فبراير على سبيل المثال 10.1%.

ورفع البنك المركزي في المغرب، سعر الفائدة 3 مرات منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي إلى آذار/ مارس؛ في مسعى لاحتواء التضخم.