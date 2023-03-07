لتجنب "التمييز".. طبعة جديدة لقصص "سندريلا" بمصطلحات حيادية

يبدو أن الجيل الجديد من الأطفال سيقرؤون القصص الكلاسيكية الخيالية، بأسلوب مغاير عما سرده لهم آباؤهم، وذلك بعد بدء إجراء سلسلة تعديلات كبيرة في محتواها، لعرضها بمصطلحات حيادية.

وأكدت فيرجينيا مينديز، الكاتبة والخبيرة في القضايا الاجتماعية الحساسة، على أن إعادة طباعة قصص الأطفال الكلاسيكية بمصطلحات حيادية لا يؤثر على حبكتها.