مثقفون وكتاب عرب يثمنون دور الجوائز في ازدهار الكتاب والقراءة

اعتبر كتاب ومثقفون عرب مساء الجمعة بالرباط أن الجوائز الأدبية تروج للكتاب وترفع من نسبة القراءة وتدفع بالعمل الثقافي عموما إلى الأمام.

وقال الناقد والكاتب العراقي-التركي الجنسية عبد الله إبراهيم في ندوة خصصت لموضوع (أثر الجوائز في صناعة الكتاب وتعزيز القراءة في الوطن العربي) نظمت على هامش الدورة 28 للمعرض الدولي للكتاب والنشر المقامة حاليا بالرباط إن "الجوائز الأدبية تنشط القراءة وفعل الثقافة بالدرجة نفسها التي يقوم بها الإعلام الثقافي".

وأضاف أن الجوائز "بصرف النظر عن جوانبها المادية والمعنوية تقوم بتصفية وغربلة الأعمال الأدبية.. وتدفع بهذه الأخيرة إلى واجهة الاهتمام بالعمل الثقافي".

وأعطى مثالا بالجائزة العالمية للرواية العربية المدعومة من مؤسسة جائزة بوكر في لندن التي "تقوم بحراك كبير في المجتمع الثقافي العربي".

وقال إن "الابتهاج بالفوز بالجائزة لا يشمل الكاتب أو المفكر فقط "بل حتى البلاد تبتهج وتفرح".

غير أنه عاب على "جوائزنا العربية" أنها ذات تأثير قصير، فبينما نوبل مثلا "تلفت الانتباه إلى الكاتب وتمنحه مكانة أبدية خالدة في المجتمعات" فإن الجوائز العربية "ينتهي مفعولها بانتهاء الموسم".

ومن هنا يدعو عبد الله إبراهيم إلى "عدم اقتصار الجوائز العربية على المكافأة المادية، بل يجب أن تندرج في تيار القومية.. ويدخل العمل المتوج إلى الجامعات والأكاديميات".