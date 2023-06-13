3 روايات أفريقية في القائمة القصيرة لـ The Island 2023

رواية "الضفائر والصداع النصفي"

يواجه الشقيقان بوتيواك ونوماندلا مخيزي في هذه الرواية للكاتبة أنديل ماشاندو سيلي أزمة في حياتهما، إذ يتم طرد نوماندلا من مدرسة مرموقة، بينما كانت تقضي فيها سنتها الأخيرة، فيما لعب شقيقها بوتيواخي، الذي يكبرها بعشر سنوات، طوال حياتهما، دور الأب معها.

وأطلق جائزة The Island الناشر هولاند هاوس في عام 2022 بالتعاون مع "كارافان برس" والمؤلفة كارين جينينجز، وفازت بها في عامها الافتتاحي سارة إيزاك.

يذكر أن الفائز في الجائزة سيحصل على مبلغ 500 جنيه إسترليني، ويحصل الوصيف على 200 جنيه إسترليني، إلى جانب دعم تحريري قوي للفائز والكتاب المختارين من القائمة القصيرة، إضافة إلى التعاقد مع وكيل بريطاني وتوقيع عقود نشر ثلاثة كتب مستقلة.