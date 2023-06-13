3 روايات أفريقية في القائمة القصيرة لـ The Island 2023
تمكنت ثلاث روايات أفريقية من الوصول إلى القائمة القصيرة لجائزة The Island 2023 في دورتها الثانية.
وانطلقت الجائزة بهدف دعم الكتاب من أفريقيا، وتعزيز انتشارها عالميا.
رواية "بوبو هامهام"
وصلت رواية "بوبو هامهام" للكاتبة أغانابا جيسودوبامي جميما إلى القائمة القصيرة، والتي تدور حول قصة ثلاثة أطفال ومواجهاتهم المدمرة مع الإرهاب، وتكشف خلال أحداثها عن الصلات المفقودة، وبراءة الشباب الضعيفة.
رواية "فم مليء بالملح"
تغوص رواية "فم مليء بالملح" لكاتبتها ريم جعفر في جو من الغموض، إذ تبدأ برحلة بحث عن فتى غارق شمال السودان، وحينها تظهر امرأة غريبة وفي جعبتها سلسلة من الأحداث الغريبة والمأساوية، فتموت الحيوانات بمرض غامض، وتحترق الأرض، وتموت فتاة صغيرة.
وبينما تحاصر النساء في القصة بالتسلسل الهرمي الجنساني والعرقي، يلقي التعصب المتأصل باللوم في كل تغيير في المجتمع على قوى الشر الخارجية.
رواية "الضفائر والصداع النصفي"
يواجه الشقيقان بوتيواك ونوماندلا مخيزي في هذه الرواية للكاتبة أنديل ماشاندو سيلي أزمة في حياتهما، إذ يتم طرد نوماندلا من مدرسة مرموقة، بينما كانت تقضي فيها سنتها الأخيرة، فيما لعب شقيقها بوتيواخي، الذي يكبرها بعشر سنوات، طوال حياتهما، دور الأب معها.
وأطلق جائزة The Island الناشر هولاند هاوس في عام 2022 بالتعاون مع "كارافان برس" والمؤلفة كارين جينينجز، وفازت بها في عامها الافتتاحي سارة إيزاك.
يذكر أن الفائز في الجائزة سيحصل على مبلغ 500 جنيه إسترليني، ويحصل الوصيف على 200 جنيه إسترليني، إلى جانب دعم تحريري قوي للفائز والكتاب المختارين من القائمة القصيرة، إضافة إلى التعاقد مع وكيل بريطاني وتوقيع عقود نشر ثلاثة كتب مستقلة.