"ليس حبًا بل دُعابة".. نرد لا يتوقف عن الدوران

إن نفي الحب كتوطئة للنص، في العنوان، تحقق واضحًا في المجموعة، فكانت الدعابة حاضرة بين النصوص، من خلال السخرية التي يبديها الشاعر تجاه الأشياء، فيديه كانتا في حركة دائمة حول الآلة التي تصنع الواقع، يد تصفق بالسخرية من كل شيء، وكل هذه الفكاهات التي يشير إليها الشاعر، هي من نابع ادعاء التسلية.

نرد يستمر بالدوران

ويعتمد وهبة في شاعريته على اللغة المكثفة المنسدلة من كواليس العالم، فهو الشاعر المغرق في التفاصيل الحزينة التي يذرها العالم، وتنتجها الحركة مع الأشياء.

والنص في هذه المجموعة بمثابة صور تتقاطع مع مفاهيم الحياة، فمثل "نرد يستمر في الدوران"، تستمر الحاجة للشعر، للحفاظ على الاحتمالات اللانهائية، لكن الدهشة وطَرقة الشعر على الوعي، تبدو في الكثير من النصوص غير كافية، وكأن النص يمارس صفعاته، من وراء جلد مطاطي.

فيما يذهب وهبة إلى نص البؤرة في تشكيل بنيان القصيدة، لتأكيد سطوة اللحظة الشعرية، حيث يكرر المقاطع في بعض نصوصه، منطلقًا لتفاصيل أخرى متراكبة مع الحالة، ولا ينقطع التصوير المرن خلال نصه، الذي يتمكن من خلاله بمباغتة الإنسان والأشياء والعالم، بالدُعابة صوتًا وحركة وحسًا.

المباغتة بالأسئلة

هنا في هذه المجموعة، نتعرف على فلسفة الاحتمالات من خلال النص غير المتأكد من الصورة، والذي يكتب المشهد ويمسحه، هي وظيفة الشعر لا الشاعر، وإنها الحيرة، السبيل الأقل ضررًا أمام نص وهبة، لأن أي شعور آخر سيكون بحاجة لتفسيرات تحمل المزيد من التعب، فيباغت وهبة بالأسئلة: ما سر بقائك هنا؟ لم لا تخرج؟ لم لا تأتي؟ لم لا تمشي؟ كأنه يحاور شقيق غودو الذي لم يأتِ للعالم بعد.

كما وتظهر الاحتمالات في النصوص من خلال الفم، الذي يعبر عنه بالنرد، هل هو نرد الكلام الذي نقوله؟ أم نرد القبلات التي تشعرنا بلذة العالم وجنونه في لحظة ما؟