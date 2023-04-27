قصر الصبار.. رواية تكشف عن وجه العراق خلف الجدران
تبدأ "قصر الصبار" بصوت الراوي الصحفي العراقي زهير كريم، الذي يتحدث عن مهمة أوكلت إليه في عمله لإعداد تقرير عن مباني بغداد القديمة، وفي رحلة تقصيه يقع اختياره على مبنى قديم حمل اسم الرواية.
شيّد المبنى وسط العاصمة بغداد، وقد اتخذه الجنود الأمريكيون مقرا لهم بعد احتلال العراق العام 2003.
يحصل زهير كريم على مذكرات امرأة اسمها "نرجس" من أحد جيران القصر، الذي يقول له إنه عثر على يومياتها مع مجموعة من الكتب في القصر.
وبحسب الناقدة انتصار بوراوي، تقود يوميات نرجس، الكاتب العراقي، إلى حكايات مثيرة يختلط فيها الشخصي بالتاريخي المشترك.
يستهلّ زهير كريم الفصل الأول من روايته التي توزعت على 13 فصلا في 196، بالقول: "كتبت تقريرا عن هذا البناء استعنت على إنجازه بعدد من المصادر الرسمية؛ أرشيف الدائرة التراثية ومطبوعات قديمة، قبل أن أبدأ بالخطوة التالية: زيارة المكان نفسه، تصويره من الداخل والكتابة عن جماليات المعمار الداخلي. ما حدث أنني لم ألتقط صورا ولم أكتب عن جماليات القصر من الداخل، فقد انحرف المشروع كله إلى منطقة أخرى، إلى مغامرة سردية تعاضد الخيال والحقيقة لنسج مبناها".
عالم قصر الصبار
يتنقل زهير كريم بين الشخصيات في الفصول ليسرد الحكاية بألسنة شخوصها، وهناك فصول تضم سرد الكاتب الشخصي متكئا في العديد من الموضوعات على أرشيف صحفي ومعطيات تاريخية ووثائق.
تقول بوراوي أنك تجد نفسك في الرواية مع "نرجس"، الشخصية الرئيسة في العمل، لتتحول الرواية إلى عمل تسجيلي، حضر معها الخيال بشكل واضح. وهذا ما يؤكده الكاتب بقوله “المنزل الذي جرت فيه الوقائع والشخصيات التي ستشغل مساحة السرد كلها خليط من سِير الأبطال الشخصية والقليل من خيالي أنا الكاتب".
ويقدم زهير كريم للقارئ تقريرا مختصرا عن تاريخ القصر الذي بني العام 1921 وظهرت في حديقته نبتة صبار استوحى منها اسم روايته. يعرف خلال ذلك إلى حياة ساكنه الأول الذي عاش فيه 20 عاما ثم توفي ودفن في إنجلترا، كما يذكر شخصيات من سكنوه بعده وصولا إلى “الحاج رافع” (زوج نرجس) الذي أسكنها فيه وعاشا فترة معا، قبل أن يهجرها مضطرا على ما يبدو، ويتحول القصر إلى مكان احتفالي كل مساء، لكنه غامض مع ذلك.
سرد يورط القارئ
تميز سرد زهير كريم بالتشويق واللغة الجريئة التي سبرت أعماق الشخوص النفسية وخيالاتها ورغباتها المدفونة وأسرارها.
ويتورط القارئ مع "نرجس" رغبة في معرفة مصيرها، تلك الفتاة التي غرر بها عاطفيا، وحضّت شقيقها لاحقا على قتل أمها التي كشفت سرها، قبل أن تهرب إلى مدينة أخرى تصبح فيها شخصية مشبوهة تربطها مصالح مشتركة بأشخاص نافذين، وتقتل في النهاية على يد أحد الأشخاص الذين امتد أذاها إليهم.
ويكتب الروائي العراقي على لسان الشخصية المحورية: "كنت شاهدا على الحادثة، شاهدا فقط، لكن الحظ العاثر دفعني إلى موضع المذنب. جرت الأمور بطريقة غير مفهومة -بالنسبة إلي- وغير متوقعة، لأن كل شيء حدث بسرعة وفجائية، فوجدت نفسي داخل دائرة الاتهام تلك الليلة قبل أن أكون في دائرة الإدانة، لكنهم لم يحاكموني، تركوني معلقا مثل حيوان سقط في فخ، ذهبوا وتركوني حتى أصابني اليأس فانطويت على نفسي، يغمرني الخزي، شريكا في جريمة لا علاقة لي بها، رافقتها فضيحةٌ تضاف إلى سيرتي، ستلطخ بعارِها سمعة عائلتي، بالإضافة إلى المصير المجهول الذي لم تنكشف ملامحه إلا بتوافقات عجيبة".