قصر الصبار.. رواية تكشف عن وجه العراق خلف الجدران

تبدأ "قصر الصبار" بصوت الراوي الصحفي العراقي زهير كريم، الذي يتحدث عن مهمة أوكلت إليه في عمله لإعداد تقرير عن مباني بغداد القديمة، وفي رحلة تقصيه يقع اختياره على مبنى قديم حمل اسم الرواية.

شيّد المبنى وسط العاصمة بغداد، وقد اتخذه الجنود الأمريكيون مقرا لهم بعد احتلال العراق العام 2003.

يحصل زهير كريم على مذكرات امرأة اسمها "نرجس" من أحد جيران القصر، الذي يقول له إنه عثر على يومياتها مع مجموعة من الكتب في القصر.

وبحسب الناقدة انتصار بوراوي، تقود يوميات نرجس، الكاتب العراقي، إلى حكايات مثيرة يختلط فيها الشخصي بالتاريخي المشترك.