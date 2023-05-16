السعودية "ضيف شرف" معرض الدوحة للكتاب

قالت وزارة الثقافة القطرية إن المملكة العربية السعودية ستكون "ضيف شرف" الدورة الثانية والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تُقام الشهر المقبل.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن السعودية "سيكون لها عدد من المشاركات ضمن فعاليات المعرض" الذي ينطلق في 12 يونيو/ حزيران، ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

وقال وكيل وزارة الثقافة المساعد للشؤون الثقافية، غانم بن مبارك العلي، إن المعرض سيقام في مركز الدوحة للمعارض تحت شعار "بالقراءة نرتقي" بمشاركة عدد كبير من دور النشر المحلية والعربية والدولية.