السعودية "ضيف شرف" معرض الدوحة للكتاب
قالت وزارة الثقافة القطرية إن المملكة العربية السعودية ستكون "ضيف شرف" الدورة الثانية والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، التي تُقام الشهر المقبل.
وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن السعودية "سيكون لها عدد من المشاركات ضمن فعاليات المعرض" الذي ينطلق في 12 يونيو/ حزيران، ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته.
وقال وكيل وزارة الثقافة المساعد للشؤون الثقافية، غانم بن مبارك العلي، إن المعرض سيقام في مركز الدوحة للمعارض تحت شعار "بالقراءة نرتقي" بمشاركة عدد كبير من دور النشر المحلية والعربية والدولية.
وأضاف: "في هذه النسخة نواصل طموحنا لتحقيق مزيد من الإبداع الذي يعزز الحضور الثقافي للدوحة عربيًا ودوليًا"، مشيرًا أن البرنامج الثقافي للمعرض يشمل العديد من الندوات والأمسيات الثقافية والأدبية والموسيقية بمشاركة مجموعة من الكتاب والمفكرين والمبدعين من قطر وخارجها.
وانطلق معرض الدوحة للكتاب لأول مرة عام 1972 تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يقام كل عامين إلى أن تحول لحدث سنوي منذ عام 2002، ودأب في كل دورة منذ عام 2010 على اختيار إحدى الدول لتكون ضيف الشرف.