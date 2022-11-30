الكويت.. إحالة كتب "مخالفة" من معرض الكتاب للنيابة

أحالت وزارة الإعلام في دولة الكويت كتبًا "خادشة للحياء" في معرض الكتاب الدولي، الذي اختتمت فعالياته في الـ26 من الشهر الجاري، إلى النيابة العامة.

ووفق مصدر لصحيفة "الراي" المحلية، اتخذت الوزارة كل الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون الرقابة اللاحقة على الكتب المخالفة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها في مجال دور النشر والتوزيع بالبلاد.

ولم تتضح طبيعة المخالفات والكتب المقرر إحالتها.