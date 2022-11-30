الكويت.. إحالة كتب "مخالفة" من معرض الكتاب للنيابة
أحالت وزارة الإعلام في دولة الكويت كتبًا "خادشة للحياء" في معرض الكتاب الدولي، الذي اختتمت فعالياته في الـ26 من الشهر الجاري، إلى النيابة العامة.
ووفق مصدر لصحيفة "الراي" المحلية، اتخذت الوزارة كل الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون الرقابة اللاحقة على الكتب المخالفة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها في مجال دور النشر والتوزيع بالبلاد.
ولم تتضح طبيعة المخالفات والكتب المقرر إحالتها.
قانون "الرقابة اللاحقة"
وكان عدد من المثقفين والمواطنين أشادوا بـ"تحسن" الرقابة على الكتب وسياسات المنع، التي لطالما كانت عنوانًا حاضرًا في النسخ السابقة من المعرض.
وأقر مجلس الأمة السابق في أغسطس/ آب 2020 قانونًا يلغي الرقابة المسبقة على الكتب ويستبدلها بـ"الرقابة اللاحقة"؛ ما أسهم في تخفيف العبء الذي كان يحدثه جهاز الرقابة على دور النشر في معرض الكتاب، فيما لم يشمل القانون ما تم منعه قبل تاريخ إقراره.
فرق تفتيش
وأكد لافي السبيعي، الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات والنشر في الوزارة، قبل يومين، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق قانون "الرقابة اللاحقة" على جميع الكتب المخالفة.
وأضاف أن فرق التفتيش قامت بجولات مستمرة على جميع دور النشر طوال فترة المعرض، إضافة إلى وجود ممثلي قطاع الصحافة بالجناح الخاص بهم لتلقي أي ملاحظات في هذا الشأن.
ونوّه في الوقت ذاته، إلى أن وزارة الإعلام حريصة على إعطاء المساحة الكافية لحرية الكلمة والتعبير بما يتوافق مع النظم واللوائح المعمول بها في مجال النشر.
إعفاء استثنائي
وأعفت الكويت جميع دور النشر من "رسوم المشاركة" في معرض الكويت، في مبادرة لدعم صناعة النشر وتعزيز القراءة والثقافة في المجتمع ودعم أصحاب دور النشر، خاصة مع التحديات التي واجهوها إثر أزمة تفشي فيروس "كورونا".
وعاد معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ45 لاستقبال زائريه بعد غياب عامين، مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".
وشارك في المعرض 520 دار نشر من 29 دولة، وعرض 230 ألف عنوان، فيما اختتم فعالياته في الـ26 من الشهر الجاري.