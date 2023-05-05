خبز على طاولة الخال ميلاد.. رواية تتحدى المجتمع بمفهومي "الرجل والمرأة"

تدين رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للروائي الليبي محمد النعاس، القوالب النمطية الجاهزة التي تحصر وظائف كل من المرأة والرجل في أطر مُحددة، فإذا تخطاها أحدهما تخطى الحد الذي سُطر له.

وتدور أحدث رواية "النعاس"، والحائز على البوكر 2022، في مجتمع قريته المنغلق، حول شخص يدعى ميلاد الأسطى، الذي يعكس صورة "الرجولة المثالية" كما يراها من وجهة نظر مجتمعه.

ويفشل "ميلاد الأسطى" في أن يكون الرجل الذي يريده طوال مسار حياته، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى مصطلح الرجولة المقيد برؤية المجتمع بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب.

ويقرر ميلاد أن يقضي أيامه في المنزل، ويضطلع بدور خصه المجتمع للمرأة، بينما تقوم حبيبته بإعالة المنزل، وهكذا تنقلب الأدوار الاجتماعية، ويظل "ميلاد" محط سخرية المجتمع دون أن يعلم ذلك، حتى يطلع ابن عمه.

وتسلط الرواية الضوء على تعريف مجتمع القرية للرجولة، إذ إنها تحتفظ بتعريف واحد فقط له، فهو رجل أو "اللا رجل"، والذي يرمز إليه ميلاد الأسطى.

يذكر أن الروائي الليبي محمد النعّاس، يعتبر ثاني أصغر كاتب فاز بجائزة "البوكر" للرواية العربية في تاريخها وأول كاتب ليبي.