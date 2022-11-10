إعلان القائمة الطويلة لفرع الآداب بجائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم الخميس، القائمة الطويلة للأعمال المرشحة بفرع الآداب في دورتها السابعة عشرة، والتي ضمت 12 عنوانًا لمؤلفين من مصر والسودان والسعودية ولبنان والعراق وسوريا والمغرب وتونس.

وقال مجلس الأمناء في بيان، إن الجائزة استقبلت في هذه الدورة 688 ترشيحًا لفرع الآداب، ليصبح بذلك ثاني أعلى عدد للترشيحات في فروع الجائزة التسعة، والبالغ إجمالي قيمتها سبعة ملايين درهم إماراتي.

وضمت القائمة الطويلة لفرع الآداب رواية (أختام المدينة الفاضلة) للمغربي عبدالإله بن عرفة، ورواية (حجاب الساحر) للمصري أحمد الشهاوي، ورواية (أسير نيش: راكان بن فلاح بن حثلين) للسعودي أحمد حمد السبيت، ورواية (رصاصة في الرأس) للمصري إبراهيم عيسى.

كما ضمت رواية (حراس الحزن) للسوداني أمير تاج السر، ورواية (القطائع - ثلاثية ابن طولون) للمصرية ريم بسيوني، ورواية (أبناء حورة) للمصري عبدالرحيم كمال، ورواية (إفرح يا قلبي) للبنانية علوية صبح، وكتاب السيرة الذاتية (إلى أين أيتها القصيدة؟) للشاعر العراقي علي جعفر العلاق، ورواية (أنطاكية وملوك الخفاء) للسورية لينا هويان.

واشتملت كذلك على الديوان الشعري (مجازفة العارف) للسعودي محمد إبراهيم يعقوب، والديوان الشعري (كل عشبة صوتها.. وكل غيمة كذلك) للتونسي محمد الغزي.

وتأسست جائزة الشيخ زايد في مركز أبوظبي للغة العربية بدعم ورعاية من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومن المنتظر إعلان القوائم القصيرة لكافة فروع الجائزة في مارس/ آذار 2023.