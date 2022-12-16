في ذكرى وفاته.. ماذا تعرف عن أبو الرواية التونسية محمود المسعدي؟
يعزز الروائي التونسي محمود المسعدي (1911-2004)، المُلَقَّب بـ"أبو الرواية التونسية"، والذي يصادف اليوم ذكرى وفاته الثامنة عشر، في جميع ما كتب مفهومه للأدب باعتباره تصويراً رمزياً لرحلة وجود الإنسان الباحث باستمرار عن معنى وجوده، ومنزلته في الوجود، ومسؤوليته كموجود.
هذه النزعة الوجودية التي تُرخي بظلالها على أدب المسعودي، كانت نتيجة تأثره، بعد دراسته في تونس وقراءاته المديدة في أدبيات التراث العربي، بالفلسفة الوجودية في فرنسا، حيث أكمل دراسته الجامعية في السوربون، ولهذا نتلمس في مقالاته ورواياته روح ألبير كامو وجان بول سارتر، ولكن بنكهة عربية صرفة.
ثقافة مواكبة لروح العصر
وأقر صاحب "مولد النسيان" بأن كينونة الأدب الصادق تأتي من كون الإنسان يقضي حياته كلها توّاقاً إلى الجواب الشافي حول وجوده، قائلاً إن "شرف حياة الإنسان هو عناؤه نحو ما يتجاوز كل منزلة يصلها، لذلك يبقى يجاهد دائماً في حيرة وتساؤل وعدم رضا بما يلقاه، فلا يتوقف بل يسير دون أن ينتهي به السير، ودون أن يبلغ طريقاً نهائياً، وتلك مأساته التي يعبّر عنها الأدب أصدق تعبير، فالأدب مأساة أو لا يكون".
بمعنى أن صاحب "حدث أبو هريرة قال" لم يوارب في انتمائه العربي، وإنما أَلْبَسَهُ بعداً وجودياً خاصاً، مما جعله رائداً في التأسيس لتيار أدبي انتمى إليه فيما بعد كثيرون من تلامذته وعُشّاق كتاباته، الذين رأوا في المسعدي أحد الذين ساهموا في بناء ثقافة تونسية أصيلة مواكبة لروح العصر وفي الوقت ذاته متحررة من الجمود والتكلس.
ولعل الروافد التي غذى بها كتاباته، وتمسُّكه الأصيل بهويته، هي ما مكَّنه من تحقيق ذاته أدبياً، فالمسعدي المولود في مدينة تازركة الواقعة على الساحل الشمالي لتونس، حفظ القرآن منذ طفولته على يد شيخ الكُتَّاب..
وخلال دراسته في كلية الآداب بجامعة السوربون اطلع على الآداب الغربية عامةً والأدب الفرنسي خاصة، إلى جانب تشبُّعه في هذه المرحلة من أمهات كتب التراث العربي، ومواكبته للتيارات الأدبية والفكرية والفنية في باريس، إذ قرأ لأعلام الحداثة الغربية فآمن باتساع أفق المعرفة، حتى أصبح لنصّه عمق فلسفي لا يمكن إغفاله.
ويقول المسعدي عن ذلك: "لا أرى فرقاً بين الأدب والفلسفة، فالفرق شكلي أما الجوهر فواحد، ووظيفة الأدب فلسفية، وهي تساؤل الإنسان عن الإنسان وعن منزلته في الوجود، ولذلك انصرفت إلى دراسة مؤلفات المفكرين والفلاسفة أمثال الغزالي ومحمد عبده ومحمد إقبال والتوحيدي وابن خلدون".
قضايا وجودية
وقد تجلّى فكر فلاسفة الوجود في كتاباته كنيتشه على وجه الخصوص، واتضحت في تأملاته شظايا القضايا الوجودية المتعلقة بالوجدان والغيب والواقع والعجز والإرادة، حتى إنه اعتبر الأدب فلسفة وجدانية.
ومثلما ارتبط اسم محمود المسعدي بتاريخ الثقافة في تونس، باعتباره أحد روادها الكبار وأحد وزراء الثقافة السابقين، كما كان أول وزير للتربية في تونس المستقلة لمدة عشر سنوات، فقد ارتبط اسمه بدوره البارز في تطوير مناهج الثقافة وفق أسس الحداثة والتنوير.
وهذا كله إلى جانب تأسيسه للعديد من المجلات الرائدة في تونس، ومن أهمها مجلة "الحياة الثقافية" التي لا تزال تصدر حتى اليوم عن وزارة الثقافة، ومجلة الحياة البرلمانية، التي أسسها عندما انتخب رئيساً لمجلس النواب التونسي، ولا تزال هذه المجلة تصدر كذلك إلى اليوم.
وللمسعدي صفحات ناصعة في الكفاح الوطني من أجل تحرير تونس، إذ انتمى إلى الحزب الحر الدستوري التونسي منذ العام 1933، وكلف في نطاق حركة التحرير الوطني بشؤون التعليم، وآمن بالعمل النقابي فانتمى إلى الاتحاد التونسي للشغل، وانتخب رئيساً للجامعة القومية لنقابات التعليم، وأميناً عاماً مساعداً للمنظمة التشغيلية (1948 – 1954).
ونفته السلطات الاستعمارية الفرنسية بسبب نشاطه السياسي والنقابي إلى الجنوب التونسي في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1952 غداة اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشّاد، وبعد عام شارك في المفاوضات التونسية الفرنسية التي أفضت إلى الاستقلال الداخلي العام 1955.
كما زاول المسعدي التدريس مدركاً أهمية التعليم في بناء المجتمع، ثم عيّن مديراً للتعليم بوزارة المعارف (1955–1958)، ثم متفقداً عاماً لتعليم الثانوية، إلى حد تقلد مسؤولية وزارة التربية فأدخل إصلاحات جذرية في المنظومة التربوية، ووضع البرنامج القومي للتعليم التونسي بخصائصه المحافظة على الثقافة القومية مع انفتاحه على الثقافة الغربية.
واعتبر أن الاستثمار في التعليم ضرورة ملحّة مثل الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، كما ساهم في إنشاء نواة الجامعة التونسية منذ العام 1960، وأصدر قانونها الأساسي، وأحدث كلياتها ومعاهدها، ما أهله ليكون مساهماً في أنشطة اليونسكو.
واختير المسعدي مؤخراً كشخصية مهرجان كتارا للرواية العربية في دورته الخامسة، بحيث انتظم معرض يلخص سيرته ومسيرته، وصدر كتيّب عنه، ونظمت ندوة عنه وحول أدبه وإبداعاته عامة.