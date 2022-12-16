في ذكرى وفاته.. ماذا تعرف عن أبو الرواية التونسية محمود المسعدي؟

يعزز الروائي التونسي محمود المسعدي (1911-2004)، المُلَقَّب بـ"أبو الرواية التونسية"، والذي يصادف اليوم ذكرى وفاته الثامنة عشر، في جميع ما كتب مفهومه للأدب باعتباره تصويراً رمزياً لرحلة وجود الإنسان الباحث باستمرار عن معنى وجوده، ومنزلته في الوجود، ومسؤوليته كموجود.

هذه النزعة الوجودية التي تُرخي بظلالها على أدب المسعودي، كانت نتيجة تأثره، بعد دراسته في تونس وقراءاته المديدة في أدبيات التراث العربي، بالفلسفة الوجودية في فرنسا، حيث أكمل دراسته الجامعية في السوربون، ولهذا نتلمس في مقالاته ورواياته روح ألبير كامو وجان بول سارتر، ولكن بنكهة عربية صرفة.

ثقافة مواكبة لروح العصر

وأقر صاحب "مولد النسيان" بأن كينونة الأدب الصادق تأتي من كون الإنسان يقضي حياته كلها توّاقاً إلى الجواب الشافي حول وجوده، قائلاً إن "شرف حياة الإنسان هو عناؤه نحو ما يتجاوز كل منزلة يصلها، لذلك يبقى يجاهد دائماً في حيرة وتساؤل وعدم رضا بما يلقاه، فلا يتوقف بل يسير دون أن ينتهي به السير، ودون أن يبلغ طريقاً نهائياً، وتلك مأساته التي يعبّر عنها الأدب أصدق تعبير، فالأدب مأساة أو لا يكون".

بمعنى أن صاحب "حدث أبو هريرة قال" لم يوارب في انتمائه العربي، وإنما أَلْبَسَهُ بعداً وجودياً خاصاً، مما جعله رائداً في التأسيس لتيار أدبي انتمى إليه فيما بعد كثيرون من تلامذته وعُشّاق كتاباته، الذين رأوا في المسعدي أحد الذين ساهموا في بناء ثقافة تونسية أصيلة مواكبة لروح العصر وفي الوقت ذاته متحررة من الجمود والتكلس.