"مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية".. مكعبات المتاهة والوهم

صناعة الوهم والمتاهة

وتدور الأصوات السردية المختلفة خلال القصص، حول صنعة الوهم، فهل هذا العالم يعيش وهما حديثا بمجرد تقييم الأشخاص وفق أدوات رقمية؟ أم أن هذا هو الحل الأنسب، للخروج من شراسة الواقع؟ وهل مشاعر الإنسان بالفعل تتحول بفعل الرقمية؟ بحيث أصبح بالإمكان بناء صداقات لا يهمنا إن كانت متعمقة أم لا، مع أناس غرباء، لا تربطنا بهم سوى تلك الشاشة الجافة.

ولا تتوقف قصص عبد اللطيف عن صنع المتاهة خلال السرد من خلال فرض الجدل بين الأفكار، حيث يذهب حتى في واقعية الحدث إلى نظرية الثقل والكتلة، إذ تكون الشخصية خلال السرد تعمل مثل مكعبات، حيث يبرز الصراع بين الرجل والمرأة، حول فرض السيطرة، وتصدير الرؤية للعالم، متناولاً التغيرات التي طرأت على هوية المرأة بفعل الثورة التكنولوجية الحديثة.

خيال الأماكن

ويؤسس الكاتب المصري لذلك التشابك بين خيال الإنسان والمكان في الواقع، من خلال إبراز الفوارق ما بين خيالنا عن الأماكن، وواقعها.

وتمضي السردية نحو تغريب الأحداث وجعلها أكثر درامية، عبر الأفكار الغريبة حول الأماكن، وقدرة الإنسان على شق مشروع معرفي حول المكان، قبل زيارته، إنه الصوت وإنها الصورة، وإنها المتحركات، تلك التي تدور داخل الإنسان فور شروعه ببناء مخيلة للمكان قبل زيارته، وفي هذا إسقاط حقيقي يقوم الكاتب بصنعه، حول الإنسان كذلك، الذي نتقاطع معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هنالك مخيلة تتشكل حول صفاته وكينونته، لكنها في الواقع تكون مختلفة، بومجرد الاحتكاك الواقعي تتشكل صورة أخرى حول كينونته الكلية.

يكتب عبد اللطيف:

" تدعوني أن أرى ماكيتات مدن في بيتها على أن يكون ذلك في الصباح لأنه الوقت الوحيد الذي يخلو فيه البيت من الأم والأب فأروح ذات صباح وأرى العديد من المدن من بينها مدينة مدريد فأسألها إن كانت زارت هذه المدن وتقول لا لكنها تحب أن تزورها ثم تعترف لي أنها قبل أن تخطط لأي مدينة تبحث عنها في الأطلس وتتعرف على إطارها ومساحتها وميادينها الرئيسية وإن كان لها بحر أم لا لأن كل ذلك سيؤثر في طابع المدينة".

دون فواصل

وفي النص الذي يجري كسيل شعوري دون توقفات أو فواصل ترقيمية، تبدو سرديات عبد اللطيف محملة بالحواس والأفكار، وتحمل في كثير من الأحيان تلميحات، تتقاطع مع صوت الواقع، والأحداث الغريبة التي تظهر فيه، واللعب هنا يكون على المتخيل، ومدى القدرة على جعله واقعا داخل السرد.