"الشعر والشر في الشعرية العربية".. رؤية نقدية تفصل بين الشعر والأخلاق
تناول كتاب "الشعر والشر في الشعرية العربية" للكاتب المغربي محمد بنيس، مسألة الشعر والشر، لصلتها المباشرة بالشعرية العربية، التي تقاطعت عبر تاريخها الطويل مع موقف الإسلام من الشعر والشعراء.
وصدر الكتاب مؤخرًا عن "دار توبقال للنشر" في الدار البيضاء، ويقع في 230 صفحة من القَطع المتوسط، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس.
وقال الكاتب في تقديمه إن طرح هذه المسألة يعود إلى بدايات البناء النظري لنقد الشعر عند العرب، في القرن الثاني للهجرة، حيث ربط الأصمعي بينهما في تعريفه للشعر عند العرب بأنه "نكدٌ بابه الشر"، ويرصد المكانة العالية لحسان بن ثابت في الجاهلية، عندما كان يوافق شعر الفحول، ثم سقوط هذه المكانة بعد دخوله الإسلام، عندما أصبح يسلك طريق الخير في شعره الذي يمدح به النبي، ويدافع فيه عن الدين الجديد.
وأضاف أن قولة الأصمعي الجريئة بانتصارها للشعر، مسكوت عنها في الثقافة العربية؛ لأنها تهدم مرجعية الخير التي تتعارض مع الإبداعية الشعرية.
ولفت الكاتب إلى أنه تم تناول هذا الموضوع، الذي ينطوي على حساسية شديدة، برؤية نقدية تفصل بين الشعر والأخلاق، في ضوء مفهوم الشعرية العربية المفتوحة؛ رؤية تعتمد على اللغة العربية وثقافتها عبر تاريخها الطويل، وعبر خطابات مختلفة تجمع بين الشعر والحديث وفقه اللغة والنقد والبلاغة وعلوم القرآن، وما كان لها من صلات مع الفلسفة والتصوف، وهي بذلك رؤية ترصد للقراءة إمكانيتها الخاصة في بناء معرفة حديثة بالشعرية العربية.
يذكر أن محمد بنيس من مواليد مدينة فاس المغربية عام 1948، وتابع دراسته الجامعية في كلية الآداب، ثم دراسته العليا في كلية الآداب بالرباط التي حصل فيها على دكتوراة الدولة في الشعر العربي الحديث.
ونشر بنيس قصائده الأولى عام 1968، وأصدر ديوانه الأول "ما قبل الكلام" عام 1969.
وفي عام 1974 أسس بنيس مجلة "الثقافة الجديدة"، التي لعبت دورًا حيويًا في تحديث الثقافة المغربية، كما أسهم في تأسيس "دار توبقال للنشر" عام 1985، التي وضعت أسس تحديث الكتاب المغربي، وانفتاح النشر المغربي على الصعيدين العربي والدولي.
وكان بنيس من مؤسسي "بيت الشعر في المغرب" عام 1996، وأصبح رئيسًا له لثلاث فترات حتى عام 2003.