"الشعر والشر في الشعرية العربية".. رؤية نقدية تفصل بين الشعر والأخلاق

تناول كتاب "الشعر والشر في الشعرية العربية" للكاتب المغربي محمد بنيس، مسألة الشعر والشر، لصلتها المباشرة بالشعرية العربية، التي تقاطعت عبر تاريخها الطويل مع موقف الإسلام من الشعر والشعراء.

وصدر الكتاب مؤخرًا عن "دار توبقال للنشر" في الدار البيضاء، ويقع في 230 صفحة من القَطع المتوسط، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس.

وقال الكاتب في تقديمه إن طرح هذه المسألة يعود إلى بدايات البناء النظري لنقد الشعر عند العرب، في القرن الثاني للهجرة، حيث ربط الأصمعي بينهما في تعريفه للشعر عند العرب بأنه "نكدٌ بابه الشر"، ويرصد المكانة العالية لحسان بن ثابت في الجاهلية، عندما كان يوافق شعر الفحول، ثم سقوط هذه المكانة بعد دخوله الإسلام، عندما أصبح يسلك طريق الخير في شعره الذي يمدح به النبي، ويدافع فيه عن الدين الجديد.