"تغريبة القافز".. عن القرى العُمانية وروعة السرد
يمزج الكاتب العماني زهران القاسمي ما بين الواقعي والغيبي، والحدث الحقيقي والأسطوري، من أجل تجسيد طبيعة القرى العمانية في مرحلة ما قبل الحداثة، كاشفًا عن طريقة الحياة البدائية، من خلال رواية البحث عن الماء"تغريبة القافز" الصادرة عن داري رشم، ومسكيلياني للنشر والتوزيع، والمتأهلة للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربي 2023.
وتنصبُّ أحداث الرواية لتجسد رحلة شقاء سيزيفية يحملها سالم، البطل الرئيس الذي يضعه الكاتب ليحيك سرده، إذ يولد سالم بطريقة غير اعتيادية، ومن ثم يكمل حياته بالطريقة ذاتها، حياة غريبة تكون انطلاقتها بالهرب من الموت في بطن أمه جنينًا، بعد شق بطنها وهي ميتة، ومن ثم انطلاقه للحياة بحاسة سمع غريبة.
ومن بعد ذلك تتشكل البؤر الحرجة في مسيرته بين الأفلاج العمانية، الطرق البدائية التي تشق في القرى، لتوصل الماء إلى الأراضي.
خارق
ولعلها الغرابة في صفات سالم، هي من منحت الرواية الحس التجريبي الأسطوري، إذ إنه امتلك القدرة على سماع باطن الأرض، حركة الماء، دبيب النمل، حركة الحشرات، وتشقق الصخر تحتها، هذه الصفة الخارقة، أتت وسط مجتمع يعيش على البساطة، ويقرن قناعاته باليد العليا، التي تتحكم بالإنسان فتسبب له الشر، أو تسحره، أو تخطفه، أو تؤذيه، فكانت القرى العمانية قبل الحداثة تميل للغيبي والمخفي، لتفسير الحدث الواقعي، فتوضع دومًا مسوغات فيها من الخوف والرهبة، والتأويل العائد لقوة الجن، والسحر في تشكيل حياة أهل القرى.
من الرواية
"اقترب منها وجلس بالقرب من رأسها، وضع يده على جبينها، وقد أدرك في تلك اللحظة معنى الأحلام التي كانت تقصها عليه، وتلك الأصوات التي تضج بها جمجمتها وتشكو منها طوال الوقت، الشك في أن تلك الأصوات اللعينة قد دفعتها إلى الهبوط في البئر، دون أن تدرك مدى خطورة الإقدام على ذلك.
البيئة
والحدث الأهم في الرواية هو البحث عن الماء، ومن خلال هذا الإطار، يستطيع الكاتب أن ينقل صورة شديدة الخصوصية، حول معاناة أهل القرى العمانية قبل الحداثة، ففي المجتمع النائي عن المدن، كانت تجتمع كل العوامل التي تؤدي في المحصلة إلى هدم ما بناه الإنسان، والقضاء على حياته..
فكانت القرى الصحراوية القديمة، تعيش على أفلاج المياه الغائرة في الأرض، ولعل قسوة التقلب في الأجواء ما بين المطر الشديد والحر الشديد، هي مساحة للتفكر في مأساة التجمعات القروية الهشة، وسط بيئة شديدة القسوة، سرد الكاتب بعض مكوناتها، مثل: شجرة الزام والسدروالنخيل والغاف والسمر والأثل والحبن والحلف والأرانب وطيور الرقراق وأم البوبوة والظباء والوعول والثعالب.
قسوة الإنسان
أبرز الكاتب انعكاسًا لها على طباع الناس، إذ كرر في أكثر من مكان خلال السرد، أن أهل هذه البلاد صاروا قساة، متطرفين في الحكم غير رحماء بالضعيف، فهل ثمة رابط أراده الكاتب بين هذا وذاك؟
هذه القرى عاشت على الخرافة، والحس الغيبي في إدارة حياتها، وافتقر النسيج الاجتماعي هناك للصوت العقلاني، فكان سالم بصفة الغرابة تلك، يمتلك قيمته بين الناس، حال إقدامه على خرق العادي، بتمكنه من كشف مكان الماء تحت الأرض.
مقطع آخر من الرواية
"كل محاولات الجيران ومعارفها في القرية لتغيير رأيها باءت بالفشل، فاستمرت تبكي وتنوح ولدها الغائب وتلعن الحساد، والسّحرة والجن ّ في قريتها، وتعتبر أن الجميع كانوا ضدها وقد تحالفوا ليخففوا عنها الحقيقة الجلية حقيقة اختفاء ولدها عند الجن، وأنهم استبدلوا به الولد الجني الذي صار يعيش معه".
شعلة
من اللحظة الأولى للسرد عمد الكاتب إلى إشعال الحدث المؤرق، وجعل من حوله خيوطًا تزيد من فاعليته، عبر سقوط أم سالم، مريم، في البئر، وقد لبت نداءً خفيًّا داخل البئر العميقة، وماتت غارقة في الماء.
ولم تهدأ تلك الشعلة الفنية التي حملها السرد منذ البداية، وانتقلت فيما بعد من فصل لآخر، حتى الفصل الثاني عشر، على مدار 232 صفحة، وفي كل مرة تمكن الكاتب بذكاء من الحفاظ على إيقاع سليم ومتزن من الشغف والتشويق للقارئ، من خلال ألاعيب سردية، بان يبرز جانبًا من صوت الحدث، ويجعل الجزء الآخر مخفيًّا، هذه الحيلة، سخرت للهيكل السردي جانبه الفني الأكثر حضورًا، ألا وهو الجذب والتشويق الفني، ولربما هذا ما عوض غياب الحبكة السردية الجامعة لكل الأحداث في نقطة واحدة، فكان السرد عبارة عن قصص لأشخاص مختلفين، يرويها الراوي وهو الكاتب، بمكروفون سردي وحيد.
فمن غرابة موت مريم، انتقل القاسمي لغرابة صفات سالم، ومن ثم الوعري، الرجل الذي اعتقدت أمه أن الجن اختطفوه وأبدلوه بابن من أبنائهم، وماتت بسببه، وكذلك كانت آسيا ببؤس السنين، تحفر في الصخر لتبقي على ابن واحد من أبنائها الذين أقدم الموت على هضمهم واحدًا تلو الآخر، حتى زوجها، هجرها لسنوات عدة، حتى أسقطه المرض، فكان في احتياجها.
مقابض
أما اللغة السردية، فكانت خفيفة كأنها تهمس، ثقيلة جدًّا كأنها تمتلك مقابض تشد بها على الحواس، فما بين انسيابها وأفكارها البسيطة، وطوافها حول اللهجة الأسطورية للحدث في القرى، خرج من المختبر السردي للقاسمي، طريقة يمكن مقاربتها مع سردية جوخة الحارثي في سيدات القمر، فكان النهج الفكري أيضًا يرجع لحياة القرى العمانية قبل الحداثة.
لغة كالماء
ولطالما كان التصميم الفني للسرد يأتي عبر خبر محفز للإكمال والسير مع الحدث، وكأن اللغة هذه المرة هي التي تشق الصخر لينطلق الماء كالشلال، فالقاسمي كان يسرد خبره بداية كل فصل، ومن ثم ينطلق في تفسيره وتحليله، والوقوف على جميع تفاصيله، وبطريقة لا تخلو من المتعة والجذب، فكان يلقي الفضول الجاذب لرؤية طبيعة المشهد القادم، وفهم جوانب أخرى للشخصيات الغريبة، وبطريقة ما، كان الكاتب يمد خيطًا طويلًا من الشغف، ثم يقطعه في وجه القارئ، ليس مخبطاً هذا العمل بقدر ما هو محفز لاكتشاف مصير الأحداث فيما بعد.