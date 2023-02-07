"تغريبة القافز".. عن القرى العُمانية وروعة السرد

خارق

ولعلها الغرابة في صفات سالم، هي من منحت الرواية الحس التجريبي الأسطوري، إذ إنه امتلك القدرة على سماع باطن الأرض، حركة الماء، دبيب النمل، حركة الحشرات، وتشقق الصخر تحتها، هذه الصفة الخارقة، أتت وسط مجتمع يعيش على البساطة، ويقرن قناعاته باليد العليا، التي تتحكم بالإنسان فتسبب له الشر، أو تسحره، أو تخطفه، أو تؤذيه، فكانت القرى العمانية قبل الحداثة تميل للغيبي والمخفي، لتفسير الحدث الواقعي، فتوضع دومًا مسوغات فيها من الخوف والرهبة، والتأويل العائد لقوة الجن، والسحر في تشكيل حياة أهل القرى.

من الرواية

"اقترب منها وجلس بالقرب من رأسها، وضع يده على جبينها، وقد أدرك في تلك اللحظة معنى الأحلام التي كانت تقصها عليه، وتلك الأصوات التي تضج بها جمجمتها وتشكو منها طوال الوقت، الشك في أن تلك الأصوات اللعينة قد دفعتها إلى الهبوط في البئر، دون أن تدرك مدى خطورة الإقدام على ذلك.

البيئة

والحدث الأهم في الرواية هو البحث عن الماء، ومن خلال هذا الإطار، يستطيع الكاتب أن ينقل صورة شديدة الخصوصية، حول معاناة أهل القرى العمانية قبل الحداثة، ففي المجتمع النائي عن المدن، كانت تجتمع كل العوامل التي تؤدي في المحصلة إلى هدم ما بناه الإنسان، والقضاء على حياته..

فكانت القرى الصحراوية القديمة، تعيش على أفلاج المياه الغائرة في الأرض، ولعل قسوة التقلب في الأجواء ما بين المطر الشديد والحر الشديد، هي مساحة للتفكر في مأساة التجمعات القروية الهشة، وسط بيئة شديدة القسوة، سرد الكاتب بعض مكوناتها، مثل: شجرة الزام والسدروالنخيل والغاف والسمر والأثل والحبن والحلف والأرانب وطيور الرقراق وأم البوبوة والظباء والوعول والثعالب.

قسوة الإنسان

أبرز الكاتب انعكاسًا لها على طباع الناس، إذ كرر في أكثر من مكان خلال السرد، أن أهل هذه البلاد صاروا قساة، متطرفين في الحكم غير رحماء بالضعيف، فهل ثمة رابط أراده الكاتب بين هذا وذاك؟