الكثيري في كتابه "رصاصة الماكاروف" يلخص عقودا من الغربة والنضال

الكتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن وتمتد التفاصيل فيه عبر 200 صفحة من القطع المتوسط، حرص الكثيري فيه على وضوح المراحل الزمنية التي استغرقتها أحداثه؛ الأمر الذي ساعد في تقديم مزيج متماسك من السيرة الذاتية للكاتب، وما ألمَّ بوطنه والمنطقة العربية بشكل عام من تغيرات وأحداث مصيرية.

ووفق الكثيري فإن فكرة كتابة السيرة بدأت بشكل جدّي في عام 2019 حين بدأ وضعه الصحي يتفاقم، ونبه القارئ إلى أن "البداية كانت عبارة عن كتابة مقتطفات بين فترة وأخرى والاحتفاظ بها مسودةً، وهي المسودة التي أخذت تتطور وتتوسع شيئاً فشيئاً مع الوقت، وربما تكون هناك بعض الأمور التي تفاديتُ ذكرها، خاصة بعض الشخوص والأسماء التي رأيت أن عدم ذكرها أفضل حتى لا أقحمها في أمر هي في منأى عنه، ولكني في الوقت نفسه سعيت إلى توثيق أغلب المراحل الجوهرية والأساسية بحسب ما تسعفني به الذاكرة في استحضار الأحداث والمواقف".

ويسرد كتاب الكثيري ملامح المجتمع العماني وتطوّراته التي شهدها منذ استقلاله، وحضرت خلالها خلجات نفس الكاتب ومشاعره الخاصة، كاشفةً عن روح الشاعر المبدع فيه.

وعلي العايل الكثيري كاتب عماني صدر له ديوانا شعر هما: "جواز عبور" (2006)، و"ذاكرة الرماد" (2021)، وحاز هذا الأخير جائزة أفضل إصدار شعري في السلطنة خلال العام 2022.