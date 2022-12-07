بعد تراجعه بين الفنون الأدبية.. هل مات الشعر؟

كان الشعر سابقا من أهم الأدوات التي تُصاغ من خلالها الحالة المعنوية للجماهير، حيث اتخذه الحكّام وسيلة للحشد الجماهيري، والتعبير بالصوت الجهوري عن الجاهزية للتضحية بالروح من أجل الوطن والقوميات.

كما كان الشعر معبراً أساسياً عن الإشكاليات اليومية والهم الجماهيري، وعلى الدوام تفاعل مع الحدث الإنساني اليومي، ليصوغ مشاعر الناس، ويعبر عن قضاياهم.

لكن، في العصر الحديث، أصبح الشعر في مرتبة ليست الأولى بين الفنون، وخفت تواجده إلى الحد الذي صار فيه البعض يسوّق لمقولة "موت الشعر"، حيث غاب الشعر كصنف أدبي أصيل يعبّر عن الحالة العامة للجمهور، وقل تداوله لأسباب مختلفة.

فيما صعدت الرواية كصنف سردي، لتأخذ الاهتمام الجماهيري، عبر تناقل الأفكار والحوارات، وانتشار أغلفتها واقتباساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمام دور النشر بنشرها وترجمتها، وحيازتها الكثير من الجوائز عربياً وعالمياً.