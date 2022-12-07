بعد تراجعه بين الفنون الأدبية.. هل مات الشعر؟
كان الشعر سابقا من أهم الأدوات التي تُصاغ من خلالها الحالة المعنوية للجماهير، حيث اتخذه الحكّام وسيلة للحشد الجماهيري، والتعبير بالصوت الجهوري عن الجاهزية للتضحية بالروح من أجل الوطن والقوميات.
كما كان الشعر معبراً أساسياً عن الإشكاليات اليومية والهم الجماهيري، وعلى الدوام تفاعل مع الحدث الإنساني اليومي، ليصوغ مشاعر الناس، ويعبر عن قضاياهم.
لكن، في العصر الحديث، أصبح الشعر في مرتبة ليست الأولى بين الفنون، وخفت تواجده إلى الحد الذي صار فيه البعض يسوّق لمقولة "موت الشعر"، حيث غاب الشعر كصنف أدبي أصيل يعبّر عن الحالة العامة للجمهور، وقل تداوله لأسباب مختلفة.
فيما صعدت الرواية كصنف سردي، لتأخذ الاهتمام الجماهيري، عبر تناقل الأفكار والحوارات، وانتشار أغلفتها واقتباساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمام دور النشر بنشرها وترجمتها، وحيازتها الكثير من الجوائز عربياً وعالمياً.
وكان لـ "إرم نيوز" حوارات مع العديد من الشعراء حول ذلك:
يقول الشاعر الفلسطيني خالد جمعة: "في اعتقادي أن الشعر لم يتوار كجنس أدبي، ولكن قد يكون فقد جماهيريته نتيجة عدة أسباب، من ضمنها اهتمام دور النشر بالرواية، التي تحمل هي ذاتها صيغاً شعرية في أغلب الأوقات".
جائزة نوبل للأدب
وحسب رؤية جمعة، لم يغب الشعر عن التتويج، وحصد العديد من الجوائز المرموقة بالرغم من قلة الاهتمام الجماهيري بإصداراته خلال العقود الماضية، بل وتواجد في صدارة المحافل الدولية الثقافية.
ويرى جمعة أن صعود الرواية جاء متناسباً مع الميل الجماهيري لسلاسة اللغة، قائلا: "لقد فازت لويز غليك بجائزة نوبل للأدب منذ عامين، وهي شاعرة، ولذلك أكرر اعتقادي أن الشعر ما زال موجودا بقوة، ولكن مع اهتمامات جماهيرية أقل، وربما يعود هذا إلى كون الشعر بحاجة إلى حك دماغ أكثر من الرواية التي تقدم الخرافية كاملة وبشكل سردي".
وتابع جمعة: "على مر العصور تغيرت الموازين لصالح نوع من الأدب على نوع آخر، لكن هذا لا يعني عدم جدوى النوع المتواري، فهناك الكثير من الروايات العظيمة التي فرضت نفسها في زمن كان فيه الشعر سيد الأجناس الأدبية".
ويختتم الشاعر حديثه بالقول: "لا أظن أن هناك صراعا سيلغي جنساً على حساب جنس آخر، فلكل نوع قراؤه، وشخصيا لا أعتبر أهمية أي عمل كامنة في عدد قرائه".
وتؤكد الشاعرة اللبنانية أصالة لمع أن الشعر المعاصر تخفف من القضايا والوزن، وهو ما يؤدي إلى التقليل من جماهيريته.
وقالت: "لم تعد الحاجة للشعر أصلاً ليقوم بهذا الدور، لأن التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في إيصال المعلومات والأفكار بشكل مباشر وبأشكال مختلفة، كما أنها نفسها تقوم بتدعيم فن الرواية عبر التسويق المستمر، إلى جانب إمكانية تحول الرواية إلى مادة بصرية كالأفلام".
مسرح كبير
وترى الشاعرة اللبنانية أن التكنولوجيا حققت الجماهيرية اليوم، أكثر من كافة الفنون، فهي المسرح الكبير الذي يجتمع فيه الناس كل يوم، وتؤكد أن الشعر كان يقوم بهذه المهمة في الماضي، وتقول هنا: "لا أعتقد أن من الممكن اليوم لشاعر أن يجمع في صالة آلافا، وأن يصبح اسمه على كل لسان مثل ما كان يعمل الشاعر الفلسطيني محمود درويش".
وقالت: "في عصر التكنولوجيا، كل شيء متوفر بسهولة وقادر على أن يصل إلى المتلقي حيثما كان".
إغراق
وانتقدت الشاعرة لمع دور النشر في الوصول لحالة تواري الشعر، قائلة: "هناك إغراق للمتلقي اليوم بما هو جيد وبما هو رديء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا تحديداً يأتي دور لم تعد تلعبه دور النشر بالمساعدة على توجيه هذه الذائقة وتشذيب هذا الإغراق الكمي الذي يتعرض له الجمهور".
تحولات اجتماعية
وتحدثت أصالة لمع عن حيثيات تحولات اجتماعية معاصرة، أسهمت في غياب دور الشعر، حيث تقول: "هنالك حيثيات وتحولات مجتمعية عميقة، تسبب إقبالاً على الرداءة وشحاً في الجمال في كل المجالات".
وتؤكد الشاعرة أن "اهتمامات القراء لم تكن يوماً ثابتة، وأن الشعر حيّ نابض في كل شظية، طالما نحن أحياء".
الشعر والأسئلة
فيما يقر الشاعر السعودي محمد خضر بوجود أزمة يقع فيها الشعر، ويعيد تلك الأزمة لعدة أسباب، حيث يقول إن "أزمة الشعر ربما سببها الشعراء أنفسهم أولاً، الذين لم يستطيعوا أن يجعلوا الشعر فضاء قادرًا على فهم اللحظة اليومية، وفضاء قادرًا على التعبير عن زمننا وأسئلته المختلفة".
وأضاف: "بقي الكثير من الشعراء ينظرون إلى الشعر كقوالب فنية ينبغي إتقانها، أو نظرة بلاغية صرفة، دون الدخول به في لغة تشبه عالمنا اليوم، بل بقي الشعر في كثير من تجاربه جامدًا ومدرسيًا ومتمسكًا بمقاييس فنية صارمة، يحكمها وجود ذهنية محددة للشعر لدى البعض، بينما فتحت الرواية والسينما والقصة في ابتكاراتها الجديدة، آفاقا أوسع كان الشاعر جديرًا بها أيضا".
حيادية
وانتقد خضر سلوك الشعراء المعاصرين في حياديتهم مع التجارب، وعدم الغوص في التفاصيل اليومية التي تجعل الشعر في صلب الواقع، فتعيده مرة أخرى للصدارة.
ويقول: "الأزمة أزمة شاعر غير متسائل وبعيد عن التجريب وعن قراءة لحظته اليومية. وليست مشكلة الشعر مع إرثه الموسيقي والتقليدي، فهناك من يكتبها بجدارة وحداثة، لكن أيضًا يكمن الإشكال في فهم الشاعر في أغلب التجارب لواقعه، فهو متشبث بالدرس الشعري أكثر من الشعر، إلى التقليدي أكثر من الأفق، ويميل إلى جعل القصيدة غلافًا ووعاءً، بينما هي فضاء مشغول بالتحولات والهم الإنساني والمعاش".
الشعر حالة صوتية
فيما ترى الشاعرة الأردنية نور الرواشدة أن السبب في تواري الشعر يعود للجماهير في المقام الأول، لأسباب متعلقة بالحالة الخيالية المتكاملة التي تلقي بها الرواية على ذهن القارئ، كما ترى أن الشعر فرصة سماعية صوتية أكثر من كونها قرائية، فتقول: "أعتقد أن سبب تراجع القارئ عن الاهتمام بالشعر، خاصة المقروء، هو أن القارئ لا يفضل شراء الكتب الشعرية بل الاستماع له، وأنه يفضل أن ينفق على شراء الروايات أكثر بكثير كونها تشكّل عالمًا سرديًا ممتعًا له".
قوالب
فيما تعزز الرواشدة من رأي الشاعر محمد خضر، وترى أن الشعر يخفت لأسباب تتعلق بالقوالب الشعرية، واهتمام الشعراء بالشكل والهيكل الشعري، على حساب الحالة الفنية والجرس اللغوي والموسيقي للقصيدة، فتقول مستعينة بآراء نقدية عامة، إن "الشعر بشكل عام في تراجع، وذلك وفق آراء نقدية كثيرة ترجح أن السبب يعود إلى توقف الابتكار الشعري عند الشعراء واكتفائهم بالتقليد للشعر القديم أو الحديث".