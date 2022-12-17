المجموعة الشعرية "في حياة قادمة".. صور جريئة عن الحرية
تقدم الشاعرة اللبنانية لين نجم، صوراً جريئة عن الحرية الإنسانية التي تصبو لها، من خلال قصائد تنتقد القوالب الاجتماعية وبعض الممارسات الدينية، التي تلغي هوية الإنسان، وتذهب عقله، في مجموعتها الشعرية "في حياة قادمة" الصادرة عن دار النهضة العربية ضمن سلسلة أصوات الشعرية 2023.
وفي مجموعتها تكتب لين نجم كذلك، عن الحيوات المتعددة التي تحلم بها، ليكون للإنسان مساحات جديدة من التجريب في الحياة، كما وتنقب عن شخصية نوعية كشخصية زوربا، الشخصية الشعرية في رواية "نيكوس كازنتزاكيس" الشهيرة "زوربا"، فتبحث عن إنسان عصري يحمل الجنون والنقاء في آن واحد، ويتخذ نهجاً، وتراقب قصائدها صوت الغربة داخل الإنسان، بالرغم من تقارب الأجساد، هذا العزل الذي يشعرنا بانتهاء العلاقات، وخضوع المشاعر لمادة شمعية، تلغي وجودها.
نوافذ غائبة
فيما تمرر الشاعرة مشاعر الخيبة داخل النص، دون الحديث المكثف عنها، وتلمح لذلك بغياب النوافذ للنظر إلى الشتاء، وكذلك المشوار العالق إلى الكنسية، كأنه دعاء لم يتم استجابته، وتعمل في خلفية في النص أصوات أجراس ودوي مطر متقطع.
وتبدو أدوات النظر في قصائد الشاعرة حاضرة، فالمشهد لديها لا يكفي أن يرى بعينين، وإنما بوجهين، كما يفعل "جانوس" الإله اليوناني الأسطوري، الذي ينظر إلى الداخل والخارج في نفس الوقت.
وتكتب لين نجم عن الفراق، وآلام مشي القطارات ليس على سكتها، وإنما على مشاعر الإنسان، الذي يحمل الوجع من بعد، ويحتفظ به مثل صورة قديمة.
أما الذاكرة في نصوص الشاعرة، فهي ماكينة عرض سينمائي، تكرر اللقطة، وتعيد استنساخها، حتى تصير الحياة تكرارا لنفس الوجع والتعلق بالصورة القديمة، التي لن تتكرر أبدا، إنها الذاكرة في نصوص الشاعرة، تمضي كلعنة.
وتتجسد في قصيدتها رؤية الشعر، الذي يلتقط الأشياء الصغيرة، ويجعل منها قبة من الأصوات المشاغبة، كأنه يرى في الإنسان ما لا يرى، وحينما يرى لا يشعرنا أنه فعل ذلك.
إنسان دون وزن
ويرد الإنسان الذي يقيم على الهامش في نص لين نجم، بلا وزن، لا يرى، ولا أثر له في الكون بعد رحيله.
هكذا هي دعوتها للتمرد والعصيان للرقابة الذاتية، التي تعلم تماماً بأن أصلها بيئة الذات، وتسترجع من خلال النص، قصصنا الصغيرة مع العائلة، والوعي الأخضر الذي تم محو لونه، بجملة "خليك جنب الحيط".
وتكشف الشاعرة كيف يتم مسح التجربة من الخطة، وكيف يصبح الإنسان مجرد جسد، يأتي جسداً، ويذهب للتحلل النهائي، لكنه يكون قد أتى للصورة فقط، فلم يتحرك فيها، لم يتحدث أو يحدث ضجيجاً، يبقى صوته يحدث الدوي فيما بعد.
تكتب لين نجم في نص "الحيطان":
"في نهاية عمرنا
سنموت على الحيطان،
نحن الذين كانت بداية عمرنا
بمحاذاة الحائط،
نمسح طلاءه الأبيض،
فنتركه لكاميرات أعظم رحالي العالم
ونعود متسخين،
بلا صورة فوتوغرافية
سنموت متسخين،
لن نترك أثراً"
جزئيات عالقة
وتبدو لغة لين نجم، سلسلة متتابعة في تشكيل المشاهد وإبراز تفاصيلها، إذ تعتمد على الجملة الخبرية، في معظم الوقت، وبعض الجمل الاستفهامية، خلال النصوص، لكن السؤال وإن لم يكن بصيفة استفهامية، معظم الوقت، فإنه حاضر كسؤال وجودي في نصها بشكل كثيف، كأنها كانت تدق على جدار الخزان فيما يتعلق بأفكار اجتماعية ودينية، من خلال النظرات، وبدت معظم أفكار القصائد متقدمة في الجرأة، عبر التشبيه، والسؤال الصعب، الذي يأتي للعالم دون إجابات واضحة.
ويمكن التقاط المشهدية العالية في قصيدة لين نجم، حيث تميل الشاعرة للوصف الدقيق للحظة، مسترسلة في إلقاء جزئيات عالقة في خيالها، منذ الطفولة، وخلال مرحلة الشباب، وتمضي بذلك عبر إيقاع غير منكسر، وجمل شعرية أقرب للنثر منها للكثافة، وذلك خلال 73 صفحة من القطع المتوسط.
فيما يمضي مركب الشعر عند لين نجم في مركب بطيء، يستقل نهراً قديماً، وتشعر بأن هنالك موسيقى حزينة تعمل كخلفية للقصائد، على الدوام، مجسدة فرط الحزن داخل النص.
شوارع روما المزدحمة
وتجسد الشاعرة الصوت الأنثوي في نصها، فلا يتوقف سقف الحريات في التعالي داخل شعر لين نجم، إذ تملك رؤية مطلقة للأشياء دون قيد أو شرط، في الشكل والتشكيل والقوانين الاجتماعية والتشريعات الدينية.
فرؤية القصيدة لديها تقوم على تفكيك المتشكل، والنبش في الثوابت، كما وتقرن ما بين الموت والذكور، في عالم ضيق تعيش المرأة من خلاله القيود والتغريب، تماماً مثل المشي في شوارع روما الضيقة المزدحمة، المرأة في الشرق دوماً مزدحمة بالأفكار.
والحرية عند لين نجم، لا تقترن بالمفهوم والتعريف، بقدر ما تقترن بالعفوية التي تمكن المرأة من فعل ما يحلو لها دون قوانين اجتماعية، أو سلطة ذكورية مترسبة في الوعي الجمعي.
ومن خلال التلميح، تبعث الشاعرة مشاعر الانكسار المحتمل للمرأة أمام هذه التابوهات التي تضع الوجود الأنثوي في مأزق مستمر، حيث ترمز المزهريات للتهديد المستمر الذي تخضع له المرأة، واحتمالية الكسر والتشوه.
حيث تكتب الشاعرة في نص "روما المجيدة":
"أنا امرأة
وهذا يكفي لنقول أن النساء في هذا العالم الضيق كـ"روما"
مزهريات بيض وكفوف لبلقيس،
النبطية تموت بذكورها،
ونحن النساء لا نملك فيها سوى بضعة شوارع،
نمشي فيها بلا خلاخيل
بلا "كولون" من شبك،
يلتصق كمحلة على الخصر".