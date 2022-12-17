المجموعة الشعرية "في حياة قادمة".. صور جريئة عن الحرية

وتبدو أدوات النظر في قصائد الشاعرة حاضرة، فالمشهد لديها لا يكفي أن يرى بعينين، وإنما بوجهين، كما يفعل "جانوس" الإله اليوناني الأسطوري، الذي ينظر إلى الداخل والخارج في نفس الوقت.

وتكتب لين نجم عن الفراق، وآلام مشي القطارات ليس على سكتها، وإنما على مشاعر الإنسان، الذي يحمل الوجع من بعد، ويحتفظ به مثل صورة قديمة.

أما الذاكرة في نصوص الشاعرة، فهي ماكينة عرض سينمائي، تكرر اللقطة، وتعيد استنساخها، حتى تصير الحياة تكرارا لنفس الوجع والتعلق بالصورة القديمة، التي لن تتكرر أبدا، إنها الذاكرة في نصوص الشاعرة، تمضي كلعنة.

وتتجسد في قصيدتها رؤية الشعر، الذي يلتقط الأشياء الصغيرة، ويجعل منها قبة من الأصوات المشاغبة، كأنه يرى في الإنسان ما لا يرى، وحينما يرى لا يشعرنا أنه فعل ذلك.

إنسان دون وزن

ويرد الإنسان الذي يقيم على الهامش في نص لين نجم، بلا وزن، لا يرى، ولا أثر له في الكون بعد رحيله.

هكذا هي دعوتها للتمرد والعصيان للرقابة الذاتية، التي تعلم تماماً بأن أصلها بيئة الذات، وتسترجع من خلال النص، قصصنا الصغيرة مع العائلة، والوعي الأخضر الذي تم محو لونه، بجملة "خليك جنب الحيط".