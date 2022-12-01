الشاعرة نجاة الظاهري: الأدب الإماراتي رصين له تاريخه وامتداده

تؤكد الشاعرة الإماراتية نجاة الظاهري، خلال حوارها مع "إرم نيوز"، على التطور الذي يشهده الأدب الإماراتي، واصفة إياه بـ"الرصين"، وتقول إن الانتعاشة الثقافية التي تحظى بها دول الخليج حالياً أسست لعلاقة جديدة مع المتلقي واختفت فيها الحدود الطويلة والعريضة.

وتعتمد الظاهري أسلوبا وجدانيا في دواوينها وظفت فيه الطبيعة والتفاصيل البسيطة لتكون كلماتها ومفرداتها انعكاسا لما حولها، إيماناً منها بأن الإبداع لا ينمو بالتقييد أو الوضع في صندوق محدد، فالقصيدة تسبح في فضاء واسع من الحرية.

احتفى بك مؤخرا "بيت الشعر" في الشارقة، هل تعتقدين أن تركيزك على الوجدانية في دواوينك ساهم في انتشارك ونجاحك؟

في الواقع أنا لا أركز كثيراً على مسألة انتشاري ونجاحي وشهرتي، بقدر تركيزي على الكتابة نفسها، الكتابة التي تأتي كيفما شاءت وأكتبها كما تريد قبل أن أكتبها كما أريد أنا.

وليست المسألة لديّ متعلقة في اختيار الموضوع إلا في قليل من الأوقات، لكن كطبيعة في شخصيتي، فأنا أهتم جداً بالجانب الشعوري لديّ ولدى سواي أكثر من الجوانب الأخرى، وأشعر بحساسية كبيرة تجاه كل شيء أمرّ به شعورياً. ولذا لا تأتي القصائد إلا بما يتناسب مع ما أهتم به، وبالتالي تكون قصائدي وجدانية في أغلبها.