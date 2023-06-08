في ذكرى ميلاده.. ماذا تعرف عن أورهان باموق؟

يستند الروائي التركي أورهان باموق إلى تاريخ أدبي طويل في التأليف الروائي، نال من خلاله شهرة واسعة، ما ساهم في ترجمة رواياته على نطاق واسع.

واشتهر باموق، الذي حصل على جائزة نوبل للآداب في العام 2006، والذي تمر ذكرى ميلاده في 7 يونيو، بأعمال أدبية تبحث في الهوية والتاريخ التركي.

وكان "باموق" نشأ في أسرة ثرية ذات توجه غربي، والتحق بكلية روبرت وهي مدرسة أمريكية في إسطنبول، وواصل دراسة الهندسة المعمارية في جامعة إسطنبول وبعد 3 سنوات ترك الدراسة وتفرغ للكتابة.

وتخرج في جامعة إسطنبول بشهادة في الصحافة، في العام 1977، غير أنه عاش، خلال الفترة بين العام 1985 إلى العام 1988، في الولايات المتحدة، حيث عمل أستاذًا زائرًا في جامعات عدة.

واحترف "باموق" الكتابة، في العام 1974، لكنه انتظر نحو 8 سنوات حتى نشر روايته الأولى.