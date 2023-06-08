في ذكرى ميلاده.. ماذا تعرف عن أورهان باموق؟
يستند الروائي التركي أورهان باموق إلى تاريخ أدبي طويل في التأليف الروائي، نال من خلاله شهرة واسعة، ما ساهم في ترجمة رواياته على نطاق واسع.
واشتهر باموق، الذي حصل على جائزة نوبل للآداب في العام 2006، والذي تمر ذكرى ميلاده في 7 يونيو، بأعمال أدبية تبحث في الهوية والتاريخ التركي.
وكان "باموق" نشأ في أسرة ثرية ذات توجه غربي، والتحق بكلية روبرت وهي مدرسة أمريكية في إسطنبول، وواصل دراسة الهندسة المعمارية في جامعة إسطنبول وبعد 3 سنوات ترك الدراسة وتفرغ للكتابة.
وتخرج في جامعة إسطنبول بشهادة في الصحافة، في العام 1977، غير أنه عاش، خلال الفترة بين العام 1985 إلى العام 1988، في الولايات المتحدة، حيث عمل أستاذًا زائرًا في جامعات عدة.
واحترف "باموق" الكتابة، في العام 1974، لكنه انتظر نحو 8 سنوات حتى نشر روايته الأولى.
وأطلق على روايته الأولى عنوان "جودت باي وأبناؤه"، وتتحدث عن عائلة من إسطنبول أثناء وبعد إنشاء الجمهورية التركية.
ونال الروائي التركي "باموق" شهرة دولية لأول مرة مع صدور رواية القلعة البيضاء في العام 1985، حيث كان ترتيبها الرواية الثالثة من مجمل الروايات التي نشرها في ذلك الوقت.
وتناولت روايته "القلعة البيضاء" قصة شاب إيطالي متعلم وقع في الأسر ليصبح عبدًا لعالم في إسطنبول في القرن السابع عشر.
وتمت ترجمة روايات له بشكل كبير، ومنها رواية "الكتاب الأسود" التي نشرها في العام 1990، وهي تصوير كثيف لإسطنبول، ورواية "الحياة الجديدة" التي نشرها في العام 1996.
وكان لرواية "اسمي أحمر" التي نشرها، في العام 1998، فضل كبير في شهرة الروائي التركي باموق، حيث جعلت منه روائيًا عالميًا.
وترجمت رواية "اسمي أحمر" إلى عدة لغات منها العربية حيث صدرت في أكثر من طبعة.
يذكر أنه من بين أعمال باموق الأخرى "إسطنبول: ذكريات المدينة" التي نشرت في العام 2004 وترجمت إلى اللغة العربية، وهي مذكرات خيالية جزئيًا، بالإضافة إلى كتاب "الروائي الساذج والعاطفي" الذي صدر، العام 2010، والذي شرح فيه نظرياته عن الرواية كفن أدبي.